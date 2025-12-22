Asesinaron a un alto cargo de las Fuerzas Armadas rusas con un coche bomba en Moscú

Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, dio a conocer que la explosión fue causada por un artefacto colocado bajo el coche y que se abrió una causa penal por el asesinato del alto cargo militar. Y agregó: "Los investigadores barajan diversas teorías sobre el asesinato. Una de ellas es que el crimen fue orquestado por las agencias de inteligencia ucranianas".

Además, la portavoz señaló que enviaron investigadores forenses al lugar de los hechos para brindar asistencia práctica dar una mano en la resolución del crimen. "Se ordenarán los exámenes necesarios, incluyendo pruebas forenses y de explosivos. Se está interrogando a testigos y testigos presenciales, y se están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad", detalló.

Así quedó el auto del militar asesinado en Moscú: