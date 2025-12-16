Estados Unidos atacó tres embarcaciones supuestamente narcos en el Pacífico

El Comando Sur de Estados Unidos, inteligencia estadounidense, confirmó a traves de la plataforma X que las tres embarcaciones se dedicaban al narcotráfico. Estos ataques fueron comandados por órdenes del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

ataques a embarcaciones narcos eeuu

“Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, publicaron en X.

Desde septiembre hasta la fecha, el Pentágono hundió más de 25 embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y en el océano Pacífico oriental, y ya son 95 las muertes a causa de esos ataques.

Donald Trump adelantó que "muy pronto" los ataques a los grupos narcotraficantes que se encuentran en el Caribe serán por medio terrestre, tensionando aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.