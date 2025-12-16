Estados Unidos atacó tres embarcaciones supuestamente narcos en el Pacífico

Los norteamericanos hundieron tres embarcaciones de presuntos narcotraficantes y hay 8 muertos. Desde septiembre, el ejército ya lleva más de 25 barcos atacados.
Este lunes el ejército de Estados Unidos atacó a tres presuntas embarcaciones narcotraficantes en aguas internacionales del Pacífico Oriental y dejó 8 muertos.
El Comando Sur de Estados Unidos, inteligencia estadounidense, confirmó a traves de la plataforma X que las tres embarcaciones se dedicaban al narcotráfico. Estos ataques fueron comandados por órdenes del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
“Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”, publicaron en X.
Desde septiembre hasta la fecha, el Pentágono hundió más de 25 embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y en el océano Pacífico oriental, y ya son 95 las muertes a causa de esos ataques.
Donald Trump adelantó que "muy pronto" los ataques a los grupos narcotraficantes que se encuentran en el Caribe serán por medio terrestre, tensionando aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
comentar