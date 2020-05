El ex líder sindical, que dirigió las huelgas de fines de los años 70 contra la dictadura militar (196485), se mostró por otro lado alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno del ex capitán quien, según dijo, "no confía en los civiles". "Hago muchas reuniones por internet, con sindicatos, con el PT, con diputados, con grupos sociales", contó.

En tanto, la conducción nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil anunció que presentará un pedido de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro por la crisis que atraviesa el país a causa de la pandemia de coronavirus que tendrá además el respaldo de movimientos sociales, organizaciones de sociedad civil y otras formaciones políticas.

