Irán rechazó el ultimátum de Trump: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

AP26060769320167 Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que libere el estrecho de Ormuz.

Guerra en Medio Oriente: Rusia pide a EE.UU. "abandonar el lenguaje de los ultimátums"

El canciller ruso, Sergei Lavrov, emplazó este domingo a Estados Unidos a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en relación a los continuos plazos dados por el presidente norteamericano, Donald Trump, para forzar un acuerdo con Irán.

"Facilitaría las cosas que Estados Unidos abandone el lenguaje de los ultimátums y regrese a la vía de la negociación", planteó Lavrov durante una charla mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Rusia manifestado, asimismo, que "espera" que las iniciativas de varios países para lograr una desescalada en torno a Irán "tengan éxito por el bien de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio".