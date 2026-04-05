Irán rechazó el ultimátum de Trump: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

La respuesta a la amenaza del presidente estadounidense llegó a través del Ejército iraní. El general Ali Abdollahi Aliabadi calificó la advertencia como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.
El Ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una ofensiva de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.
El mando militar iraní calificó la amenaza del mandatario norteamericano, que había dado un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.
La tensión escaló a niveles críticos, luego de que Trump advirtiera en sus redes sociales sobre la intención de desatar un “infierno” y destruir la infraestructura vital del país persa si no se aceptaban sus condiciones. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, sentenció el líder republicano.
La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, que emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la República Islámica frente al asedio. “Se les abrirán las puertas del infierno”, lanzó el general en clara referencia a los términos utilizados por el líder republicano, reafirmando que Irán no cedería ante lo que considera una provocación externa.
Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.
Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, emplazó este domingo a Estados Unidos a "abandonar el lenguaje de los ultimátums" en relación a los continuos plazos dados por el presidente norteamericano, Donald Trump, para forzar un acuerdo con Irán.
"Facilitaría las cosas que Estados Unidos abandone el lenguaje de los ultimátums y regrese a la vía de la negociación", planteó Lavrov durante una charla mantenida con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
Rusia manifestado, asimismo, que "espera" que las iniciativas de varios países para lograr una desescalada en torno a Irán "tengan éxito por el bien de una normalización a largo plazo y sostenible de la situación en Oriente Medio".
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