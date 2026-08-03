Crisis migratoria en España: el reclamo del gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos

"No podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos, ante este drama humano", insistió.

Crisis migratoria en Ceuta: el balance de Marruecos

El gobierno marroquí difundió este lunes su primer balance oficial tras la crisis migratoria en Ceuta y confirmó que unas 40.000 personas cruzaron la semana pasada al enclave, de las cuales 11 murieron en el intento, al tiempo que señaló las mafias y a las redes sociales como detonantes de la crisis.

Diez personas murieron ahogadas, mientras que otra cayó desde una zona rocosa entre la ciudad marroquí fronteriza de Fnideq y Ceuta. Además, otros 1.135 migrantes intentaron entrar de forma ilegal en Melilla, pero fueron devueltos de inmediato a territorio marroquí.

España, en cambio, reportó al menos 72 muertos entre los más de 60.000 migrantes que cruzaron al enclave norafricano en los últimos días, de los cuales casi la totalidad fueron devueltos a Marruecos.