Crisis migratoria en España: ya son casi 70 los muertos en Ceuta

La cifra de víctimas aumentó en las últimas horas con el hallazgo de diez nuevos cadáveres. El gobierno de Pedro Sánchez comenzó a instalar barreras de contención para frenar la llegada irregular de migrantes desde Ceuta.
La Guardia Civil española recuperó en las últimas horas diez nuevos cadáveres de migrantes que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves pasado. Ya son 67 los fallecidos por causa del episodio que produjo la llegada irregular de cerca de 60.000 personas a la ciudad, según confirmaron desde la Delegación del gobierno.
El cuerpo armado intensificó los trabajos de búsqueda de cuerpos sin vida en el mar después de que, con ayuda del Ejército y las autoridades marroquíes, hayan conseguido frenar el goteo de entradas ilegales desde Marruecos. Los agentes del Servicio Marítimo continúan este sábado 1º de agosto "peinando" la zona con el objetivo de localizar a todas las víctimas de la crisis migratoria.
Durante la tarde del viernes eran 57 los cuerpos recuperados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aguas de Ceuta. En las primeras horas de hoy, la cifra se incrementó en una decena, de acuerdo con datos oficiales.
Con los nuevos hallazgos, son ya 97 las personas migrantes localizadas sin vida en Ceuta en lo que va de año. El 2025 había finalizado con la cifra de 46 cadáveres.
El gobierno español anunció este sábado el inicio de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que definió como "normal".
A las 7:50 horas puso en marcha la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informó el Palacio de la Moncloa. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
Un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalaron fuentes oficiales.
Desde el entorno del presidente Pedro Sánchez indicaron que las entradas de migrantes ilegales se detuvieron "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos continuaron "sin incidentes destacables".