Crisis migratoria en España: ya son casi 70 los muertos en Ceuta

El gobierno español busca poner freno a la llegada irregular de migrantes desde Ceuta.

Ceuta: instalan barreras de contención para frenar la llegada de migrantes a nado

El gobierno español anunció este sábado el inicio de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que definió como "normal".

A las 7:50 horas puso en marcha la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informó el Palacio de la Moncloa. El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.

Un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalaron fuentes oficiales.

Desde el entorno del presidente Pedro Sánchez indicaron que las entradas de migrantes ilegales se detuvieron "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos continuaron "sin incidentes destacables".