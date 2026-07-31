Por qué Ceuta pertenece a España pese a estar ubicada en territorio africano

Desde entonces, Ceuta ha permanecido de manera ininterrumpida bajo administración española. Incluso la independencia de Marruecos en 1956 no modificó esa situación, ya que el Tratado de Fez de 1912, que estableció el Protectorado Español en parte del territorio marroquí, excluyó tanto a Ceuta como a Melilla debido a que ambas ya pertenecían a España desde mucho antes de.ue existiera Marruecos como nación.

En la actualidad, Ceuta y Melilla son las dos ciudades autónomas españolas ubicadas dentro del territorio marroquí. El Estatuto de Autonomía, aprobado en 1995, las reconoce como parte integrante del Estado español, aunque les concede competencias propias para gestionar distintos asuntos internos.

Pese a formar parte de España, Ceuta y Melilla presentan una particularidad en materia de defensa. A diferencia de otros territorios españoles alejados de la península, como las Islas Canarias o las Baleares, estas ciudades no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la OTAN. Esto se debe a que el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte limita la cobertura de la alianza a los territorios situados en Europa, América del Norte, Turquía y determinadas islas ubicadas al norte del Trópico de Cáncer.