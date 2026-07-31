Por qué Ceuta pertenece a España pese a estar ubicada en territorio africano

La crisis migratoria volvió a poner el foco sobre Ceuta. La historia explica cómo pasó de Portugal a España y por qué mantiene ese estatus. Tanto Ceuta como Melilla son dos eclaves españoles dentro del territorio de Marruecos.
La reciente crisis migratoria registrada en Ceuta, tras el ingreso masivo de personas desde Marruecos, volvió a poner en el centro del debate el particular estatus de esta ciudad. Aunque se encuentra en el norte de África y no tiene continuidad territorial con la península ibérica, Ceuta pertenece a España desde hace varios siglos. Su historia explica por qué continúa bajo soberanía española.
Ubicada sobre la costa mediterránea, frente al estrecho de Gibraltar, la ciudad fue conquistada por el Reino de Portugal en 1415, convirtiéndose en una de sus primeras posesiones fuera de Europa. Permaneció bajo dominio portugués durante más de un siglo.
La situación cambió en 1580, cuando las coronas de España y Portugal quedaron unificadas bajo un mismo monarca. Sin embargo, esa unión finalizó en 1640 con la restauración de la independencia portuguesa. A diferencia de otros territorios, Ceuta permaneció bajo control de la Corona española, encabezada entonces por Felipe IV.
La disputa entre ambos reinos se prolongó durante casi tres décadas y llegó a su fin en 1668, cuando se firmó el Tratado de Lisboa. En ese acuerdo, Portugal reconoció oficialmente la soberanía de España sobre la ciudad.
Desde entonces, Ceuta ha permanecido de manera ininterrumpida bajo administración española. Incluso la independencia de Marruecos en 1956 no modificó esa situación, ya que el Tratado de Fez de 1912, que estableció el Protectorado Español en parte del territorio marroquí, excluyó tanto a Ceuta como a Melilla debido a que ambas ya pertenecían a España desde mucho antes de.ue existiera Marruecos como nación.
En la actualidad, Ceuta y Melilla son las dos ciudades autónomas españolas ubicadas dentro del territorio marroquí. El Estatuto de Autonomía, aprobado en 1995, las reconoce como parte integrante del Estado español, aunque les concede competencias propias para gestionar distintos asuntos internos.
Pese a formar parte de España, Ceuta y Melilla presentan una particularidad en materia de defensa. A diferencia de otros territorios españoles alejados de la península, como las Islas Canarias o las Baleares, estas ciudades no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la OTAN. Esto se debe a que el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte limita la cobertura de la alianza a los territorios situados en Europa, América del Norte, Turquía y determinadas islas ubicadas al norte del Trópico de Cáncer.
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