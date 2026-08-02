Javier Milei se refirió a la crisis migratoria en España y apuntó contra Pedro Sánchez

Desde sus redes sociales, el Presidente pronosticó que "el final del socialismo se acerca", en referencia a la gestión de su par español. También salió al cruce de unos dichos del actor Javier Bardem.
El presidente Javier Milei se refirió en las últimas horas a la crisis migratoria que atraviesa España, marcada por los masivos ingresos irregulares a Ceuta y Melilla, y lanzó un mensaje dirigido al gobierno de Pedro Sánchez, a quien responsabilizó por lo que considera el deterioro institucional y social de ese país.
En una publicación difundida desde su cuenta de X, el líder de La Libertad Avanza pronosticó que “el final del socialismo se acerca”, en alusión a la gestión del mandatario español y a la forma en que su administración enfrenta la emergencia en la frontera norte de África.
Milei sostuvo que la situación en Ceuta es un reflejo del “fracaso del modelo socialista”, al que acusó de generar vulnerabilidad, desorden y falta de previsión ante fenómenos migratorios de gran escala. Según su análisis, la crisis no sólo expone la incapacidad del gobierno español para controlar sus fronteras, sino que también refleja las consecuencias de políticas que -a su juicio- debilitan la seguridad y la cohesión interna.
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Además, el Presidente respondió un mensaje en el que se aseguraba que el actor Javier Bardem atribuyó la crisis migratoria en España a "una conspiración entre Estados Unidos, Argentina e Israel" para acabar con Pedro Sánchez. "Zurdos de manual. Siempre la culpa es del otro", escribió en su réplica.
La tensión migratoria en Ceuta, que en los últimos días derivó en un incremento de intentos de cruce y en un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad, se convirtió en un tema de debate internacional. Milei aprovechó ese escenario para insistir en su crítica al socialismo europeo y para advertir que los gobiernos que sostienen ese modelo “terminan enfrentando crisis que ellos mismos generan”.
El mensaje del Presidente se sumó a una serie de declaraciones recientes en las que apuntó contra Sánchez y su administración, en un contexto de relaciones bilaterales ya tensas por conflictos diplomáticos previos. Esta vez, el libertario vinculó directamente la crisis migratoria con lo que considera una “deriva ideológica” del gobierno español, al que acusó de priorizar agendas políticas por encima de la gestión de problemas estructurales.
El balance oficial confirmó hasta ahora 72 personas fallecidas durante los cruces de los migrantes por mar, la mayoría por ahogamiento en las inmediaciones del espigón del Tarajal. Sin embargo, la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos advirtió que el número total de víctimas podría ascender a 130 al sumar los fallecimientos registrados del lado marroquí, una cifra que aún no fue confirmada por las autoridades.
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