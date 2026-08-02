Javier Milei se refirió a la crisis migratoria en España y apuntó contra Pedro Sánchez

Cuando las personas despiertan...

El final del socialismo se acerca...

ÁNIMO ESPAÑA https://t.co/No8PMguoUk — Javier Milei (@JMilei) August 1, 2026

Además, el Presidente respondió un mensaje en el que se aseguraba que el actor Javier Bardem atribuyó la crisis migratoria en España a "una conspiración entre Estados Unidos, Argentina e Israel" para acabar con Pedro Sánchez. "Zurdos de manual. Siempre la culpa es del otro", escribió en su réplica.

La tensión migratoria en Ceuta, que en los últimos días derivó en un incremento de intentos de cruce y en un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad, se convirtió en un tema de debate internacional. Milei aprovechó ese escenario para insistir en su crítica al socialismo europeo y para advertir que los gobiernos que sostienen ese modelo “terminan enfrentando crisis que ellos mismos generan”.

ZURDOS DE MANUAL.

Siempre la culpa es de otro.

CIAO! https://t.co/5xBq4nLtfW — Javier Milei (@JMilei) August 2, 2026

El mensaje del Presidente se sumó a una serie de declaraciones recientes en las que apuntó contra Sánchez y su administración, en un contexto de relaciones bilaterales ya tensas por conflictos diplomáticos previos. Esta vez, el libertario vinculó directamente la crisis migratoria con lo que considera una “deriva ideológica” del gobierno español, al que acusó de priorizar agendas políticas por encima de la gestión de problemas estructurales.

El balance oficial confirmó hasta ahora 72 personas fallecidas durante los cruces de los migrantes por mar, la mayoría por ahogamiento en las inmediaciones del espigón del Tarajal. Sin embargo, la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos advirtió que el número total de víctimas podría ascender a 130 al sumar los fallecimientos registrados del lado marroquí, una cifra que aún no fue confirmada por las autoridades.