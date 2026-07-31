"Invasión" en Ceuta: repercusiones diplomáticas en toda Europa por la crisis migratoria en España

Giorgia Meloni impulsa restricciones dentro del espacio Schengen, el acuerdo europeo que permite la libre circulación entre países miembros sin controles fronterizos internos.

A esa posición se sumó Finlandia. La ministra del Interior, Mari Rantanen, afirmó que España "ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen" y sostuvo que los países que no cumplen con esa obligación "no pueden ser miembros de Schengen". Además, calificó la situación en Ceuta como una "invasión migratoria" y pidió que el resto de Europa respalde la propuesta impulsada por Meloni.

Francia respaldó a España y Bruselas pidió respuestas

Frente a esas críticas, Francia expresó su apoyo al Gobierno español. El presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar los controles en la frontera con España y ofreció colaboración para gestionar la emergencia migratoria.

Desde Bruselas, la capital de Bélgica, donde está una de las sedes de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptables" las imágenes de miles de personas cruzando hacia Ceuta y sostuvo que las devoluciones de migrantes irregulares deben realizarse con rapidez, de acuerdo con la legislación europea.

Schengen, en el centro de la disputa europea

La crisis de Ceuta volvió a poner bajo presión al espacio Schengen, uno de los principales símbolos de la integración europea, que permite la libre circulación entre 29 países sin controles fronterizos internos.

Aunque Italia plantea restringir temporalmente la circulación con España y Finlandia incluso reclama una posible exclusión de Madrid del acuerdo, una medida de ese tipo implicaría restablecer controles en las fronteras y no significaría el fin del tratado.

El Código de Fronteras Schengen permite aplicar controles internos de manera excepcional cuando existe una amenaza para la seguridad o el orden público. Actualmente, países como Alemania, Francia, Austria, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Eslovenia, Países Bajos, Bulgaria y Eslovaquia mantienen controles temporales en algunos puntos fronterizos.

Estas restricciones no eliminan la libre circulación, pero pueden generar controles de identidad, inspecciones aleatorias y demoras en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

En paralelo, la Unión Europea avanza con nuevos sistemas para reforzar sus fronteras exteriores, como el Sistema de Entradas y Salidas (EES), que incorporará registros biométricos de ciudadanos extracomunitarios, y el ETIAS, una autorización electrónica que deberán tramitar viajeros de países que no necesitan visa, entre ellos Argentina, Chile, México y Estados Unidos.

Elon Musk se sumó al debate

La crisis también llegó a las redes sociales. El empresario estadounidense Elon Musk publicó imágenes del ingreso de migrantes a Ceuta y comparó la situación con la crisis migratoria que atravesó Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.

En su cuenta de X escribió que la situación en España parecía "una locura", acompañando el mensaje con fotografías de la frontera estadounidense y alimentando el debate internacional sobre el control migratorio.