"Invasión" en Ceuta: repercusiones diplomáticas en toda Europa por la crisis migratoria en España

Pedro Sánchez endureció su discurso, Giorgia Meloni amenazó con restringir la libre circulación que rige en Europa y hasta Elon Musk salió a hablar y comparó la situación con la frontera de Estados Unidos y México.
La crisis migratoria en Ceuta, donde alrededor de 60.000 personas ingresaron desde Marruecos en una sola jornada, dejó de ser un problema exclusivamente español y pasó a convertirse en un foco de tensión internacional. Las consecuencias políticas ya alcanzan a distintos países europeos e incluso generaron reacciones desde Estados Unidos, mientras crece la preocupación por el impacto humanitario tras las decenas de muertos registradas durante los cruces.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este viernes a Ceuta y calificó lo ocurrido como un "ataque a la integridad territorial de España". Desde allí anunció un refuerzo de los controles fronterizos y aseguró que el Estado utilizará "todos los recursos necesarios" para restablecer el orden y garantizar la seguridad en la ciudad autónoma.
El mandatario responsabilizó a las redes de tráfico de personas por la magnitud de la crisis y defendió la cooperación con Marruecos para contener los ingresos irregulares. Además, adelantó la instalación de una línea de boyas para reforzar el control marítimo y no descartó impulsar cambios legales para facilitar la devolución de quienes ingresen por mar.
La reacción más dura llegó desde Italia. La primera ministra Giorgia Meloni advirtió que la llegada masiva de migrantes afecta a toda la Unión Europea y confirmó que analiza restringir temporalmente la libre circulación con España dentro del espacio Schengen. La iniciativa fue respaldada por el canciller Antonio Tajani y el viceprimer ministro Matteo Salvini, quienes reclamaron una política migratoria mucho más estricta.
A esa posición se sumó Finlandia. La ministra del Interior, Mari Rantanen, afirmó que España "ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen" y sostuvo que los países que no cumplen con esa obligación "no pueden ser miembros de Schengen". Además, calificó la situación en Ceuta como una "invasión migratoria" y pidió que el resto de Europa respalde la propuesta impulsada por Meloni.
Frente a esas críticas, Francia expresó su apoyo al Gobierno español. El presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar los controles en la frontera con España y ofreció colaboración para gestionar la emergencia migratoria.
Desde Bruselas, la capital de Bélgica, donde está una de las sedes de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptables" las imágenes de miles de personas cruzando hacia Ceuta y sostuvo que las devoluciones de migrantes irregulares deben realizarse con rapidez, de acuerdo con la legislación europea.
La crisis de Ceuta volvió a poner bajo presión al espacio Schengen, uno de los principales símbolos de la integración europea, que permite la libre circulación entre 29 países sin controles fronterizos internos.
Aunque Italia plantea restringir temporalmente la circulación con España y Finlandia incluso reclama una posible exclusión de Madrid del acuerdo, una medida de ese tipo implicaría restablecer controles en las fronteras y no significaría el fin del tratado.
El Código de Fronteras Schengen permite aplicar controles internos de manera excepcional cuando existe una amenaza para la seguridad o el orden público. Actualmente, países como Alemania, Francia, Austria, Italia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Eslovenia, Países Bajos, Bulgaria y Eslovaquia mantienen controles temporales en algunos puntos fronterizos.
Estas restricciones no eliminan la libre circulación, pero pueden generar controles de identidad, inspecciones aleatorias y demoras en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
En paralelo, la Unión Europea avanza con nuevos sistemas para reforzar sus fronteras exteriores, como el Sistema de Entradas y Salidas (EES), que incorporará registros biométricos de ciudadanos extracomunitarios, y el ETIAS, una autorización electrónica que deberán tramitar viajeros de países que no necesitan visa, entre ellos Argentina, Chile, México y Estados Unidos.
La crisis también llegó a las redes sociales. El empresario estadounidense Elon Musk publicó imágenes del ingreso de migrantes a Ceuta y comparó la situación con la crisis migratoria que atravesó Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden.
En su cuenta de X escribió que la situación en España parecía "una locura", acompañando el mensaje con fotografías de la frontera estadounidense y alimentando el debate internacional sobre el control migratorio.
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