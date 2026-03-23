Cuáles son los 45 planetas potencialmente habitables para los seres humanos

El estudio reveló qué planetas reciben de su estrella una cantidad de energía más similar a la que la Tierra recibe del Sol, lo que los convierte en los análogos más cercanos a la Tierra.

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Además, los investigadores seleccionaron los planetas que serían más fáciles de observar con diferentes técnicas, para poder conceder a los científicos las máximas posibilidades de encontrar indicios de vida, en caso de que existan en esos mundos.

"Identificar dónde buscar es el primer paso clave, así que el objetivo de nuestro proyecto era decir 'aquí están los mejores objetivos para la observación'", afirmó la autora, Gillis Lowry.

La investigadora subrayó que ya había empezado a utilizar la lista que crearon. Tomó los 10 planetas que reciben de su estrella una cantidad de luz y calor más parecida a la que recibe la Tierra y los está estudiando.

De esos 10, encontró dos que están lo suficientemente cerca de nosotros como para poder analizarlos con los telescopios actuales: TRAPPIST-1 e y TOI-715 b.

“Observar estos pequeños planetas es la única forma de confirmar si tienen atmósferas y agua líquida”, dijo Lowry. Por lo tanto, estos planetas pueden ayudar a establecer los límites reales de la "zona habitable".

Conexión con la ciencia ficción

Los autores también hicieron referencia a la película Proyecto Salvación ('Project Hail Mary'), estrenada recientemente, en la que un astronauta viaja a otro sistema estelar para salvar la Tierra y se enfrenta con formas de vida extraterrestre inesperadas.

La profesora Lisa Kaltenegger explicó que como la película "ilustra tan bellamente, la vida podría ser mucho más versátil de lo que imaginamos actualmente, por lo que determinar cuáles de los 6.000 exoplanetas conocidos serían más propensos a albergar extraterrestres como Astrophage y Taumoeba (organismos ficticios de la película) o Rocky (personaje) podría ser crucial, y no solo para Ryan Gosling".

"Nuestro artículo revela hacia dónde deberías viajar para encontrar vida si alguna vez construyéramos una nave espacial 'Hail Mary'", concluyó.