Rusia planea construir una central eléctrica en la Luna para 2036

El contrato abarca el período 2025-2036 y detalla varias etapas: desarrollo de naves espaciales, pruebas en la Tierra, evaluaciones de vuelo y el despliegue de la infraestructura lunar. Según Roscosmos, esta iniciativa representa un paso hacia la instalación de una estación científica permanente, dejando atrás misiones puntuales y avanzando hacia un programa de exploración continua.

El proyecto también involucra a Rosatom y al Instituto Kurchátov, que aportarán conocimiento en energía nuclear y tecnología espacial. La idea es garantizar suministro seguro y constante para experimentos científicos, estudios geofísicos y astronómicos, así como para el funcionamiento de observatorios ópticos y radiotelescopios automáticos.

En 2014, el Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias diseñó un programa para transformar la Luna en un laboratorio de gran escala. El plan contempla instalar receptores distribuidos a lo largo de la superficie lunar para realizar mediciones detalladas y experimentos de largo plazo.

estacion-lunar Rusia avanza en la construcción de una central eléctrica lunar para el Programa Lunar Ruso.

El proyecto marca un cambio estratégico en la exploración lunar de Rusia, con miras a integrar a socios internacionales y potenciar el desarrollo científico. La central eléctrica funcionará como base energética para todas las futuras actividades, lo que permitirá ampliar la presencia rusa en el espacio y sostener investigaciones que hoy dependen de misiones temporales o limitadas.