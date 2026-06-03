Cuba dejará de operar con Visa y Mastercard por nuevas sanciones de EE.UU.

Desde el Banco Central señalaron que la decisión fue comunicada por el banco extranjero que procesaba las operaciones y que la continuidad del servicio podría implicar incumplimientos de las restricciones impuestas por Washington.

697bf07959bf5b47196e1700 Las sanciones firmadas por Donald Trump complican el acceso de Cuba a los principales sistemas de pago internacionales.

La medida se produce en un contexto complejo para la economía cubana, que depende en gran medida del ingreso de divisas provenientes del turismo y de actividades vinculadas al comercio internacional.

En paralelo, también trascendió que el grupo hotelero español Meliá dejará de operar en la isla como consecuencia de las nuevas restricciones estadounidenses, una situación que podría generar un impacto adicional sobre el sector turístico.

La Habana atribuyó la situación a la Orden Ejecutiva 14.404 firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 1 de mayo. En un comunicado, el Gobierno cubano sostuvo que la medida forma parte de una estrategia de presión económica sobre el país.

Durante los últimos meses, Washington amplió las sanciones contra entidades y funcionarios cubanos, mientras mantiene cuestionamientos sobre la política exterior y la seguridad de la isla. Por su parte, las autoridades cubanas rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que las medidas buscan profundizar el bloqueo económico vigente desde hace décadas.