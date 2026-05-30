Un misil iraní impactó en una base de EE.UU. en Kuwait

La falta de definiciones contrastó con las declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien había asegurado que estaba próximo a tomar una “determinación final” sobre un acuerdo preliminar destinado a prolongar el alto al fuego por otros 60 días y abrir una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Postura firme de Trump

De acuerdo con fuentes de la administración estadounidense, Trump mantiene una postura firme respecto de las condiciones que considera indispensables para cualquier entendimiento. Entre ellas figuran el abandono del programa nuclear iraní, la entrega de las reservas de uranio enriquecido y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sin restricciones ni cobro de peajes.

No obstante, dentro del propio gobierno estadounidense surgieron señales contradictorias sobre el alcance de esas exigencias. Mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en las llamadas “líneas rojas” de Washington, también dejó abierta la posibilidad de flexibilizar algunas sanciones económicas si las conversaciones avanzan. Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció que todavía existen diferencias sobre aspectos clave del texto que se negocia.

La posición iraní tampoco aparece completamente definida. Medios estatales de Teherán señalaron que el memorando de entendimiento discutido con Estados Unidos aún no está cerrado y que sufrió modificaciones en los últimos días. En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, expresó públicamente la desconfianza de su país hacia las garantías ofrecidas por Washington y aseguró que no habrá nuevos pasos hasta que la contraparte concrete acciones.

La escalada militar

El ataque contra la base de Kuwait se produjo apenas un día después de otra escalada militar. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el jueves una operación contra una instalación estadounidense en represalia por bombardeos realizados por Washington en las cercanías del aeropuerto de Bandar Abbas, en el sur de Irán.

Según distintos medios internacionales, Estados Unidos había lanzado previamente ataques contra objetivos militares iraníes próximos al estrecho de Ormuz tras detectar amenazas contra sus fuerzas y contra embarcaciones comerciales que navegan por el Golfo Pérsico. Las operaciones incluyeron la destrucción de instalaciones consideradas de riesgo y la interceptación de drones iraníes.

Con el conflicto entrando en su cuarto mes y sin señales claras de un acuerdo político inminente, el nuevo intercambio de ataques vuelve a poner en duda la continuidad de la tregua y alimenta el temor a una escalada de mayores dimensiones en una de las regiones más sensibles del planeta.