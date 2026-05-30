Un misil iraní impactó en una base de EE.UU. en Kuwait

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses resultaron heridos tras el impacto de un misil balístico iraní en una base aérea de Kuwait.
La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar en las últimas horas luego de que un misil balístico iraní impactara en una base aérea estadounidense en Kuwait, dejando al menos cinco ciudadanos norteamericanos heridos y provocando daños millonarios en equipamiento militar.
El ataque tuvo como objetivo la base aérea Ali Al Salem, una de las principales instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses en la región. Según una fuente con conocimiento directo del incidente, entre los heridos hay personal militar activo y contratistas civiles, aunque todos sufrieron lesiones leves.
Además de las víctimas, el ataque causó importantes daños materiales. Dos drones de ataque MQ-9 Reaper fueron alcanzados: uno quedó completamente destruido y otro sufrió averías severas. Cada una de estas aeronaves no tripuladas tiene un valor estimado de 30 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los golpes materiales más significativos sufridos recientemente por Estados Unidos en Medio Oriente.
El incidente ocurrió en un momento particularmente delicado. Mientras se conocían los detalles del ataque, altos funcionarios estadounidenses participaban en una reunión en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca para analizar una posible extensión de la tregua vigente con Irán. Sin embargo, el encuentro concluyó sin anuncios oficiales ni avances concretos.
La falta de definiciones contrastó con las declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien había asegurado que estaba próximo a tomar una “determinación final” sobre un acuerdo preliminar destinado a prolongar el alto al fuego por otros 60 días y abrir una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
De acuerdo con fuentes de la administración estadounidense, Trump mantiene una postura firme respecto de las condiciones que considera indispensables para cualquier entendimiento. Entre ellas figuran el abandono del programa nuclear iraní, la entrega de las reservas de uranio enriquecido y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sin restricciones ni cobro de peajes.
No obstante, dentro del propio gobierno estadounidense surgieron señales contradictorias sobre el alcance de esas exigencias. Mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en las llamadas “líneas rojas” de Washington, también dejó abierta la posibilidad de flexibilizar algunas sanciones económicas si las conversaciones avanzan. Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció que todavía existen diferencias sobre aspectos clave del texto que se negocia.
La posición iraní tampoco aparece completamente definida. Medios estatales de Teherán señalaron que el memorando de entendimiento discutido con Estados Unidos aún no está cerrado y que sufrió modificaciones en los últimos días. En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, expresó públicamente la desconfianza de su país hacia las garantías ofrecidas por Washington y aseguró que no habrá nuevos pasos hasta que la contraparte concrete acciones.
El ataque contra la base de Kuwait se produjo apenas un día después de otra escalada militar. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el jueves una operación contra una instalación estadounidense en represalia por bombardeos realizados por Washington en las cercanías del aeropuerto de Bandar Abbas, en el sur de Irán.
Según distintos medios internacionales, Estados Unidos había lanzado previamente ataques contra objetivos militares iraníes próximos al estrecho de Ormuz tras detectar amenazas contra sus fuerzas y contra embarcaciones comerciales que navegan por el Golfo Pérsico. Las operaciones incluyeron la destrucción de instalaciones consideradas de riesgo y la interceptación de drones iraníes.
Con el conflicto entrando en su cuarto mes y sin señales claras de un acuerdo político inminente, el nuevo intercambio de ataques vuelve a poner en duda la continuidad de la tregua y alimenta el temor a una escalada de mayores dimensiones en una de las regiones más sensibles del planeta.
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