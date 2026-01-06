Cuba hizo pública la lista de custodios muertos en la captura de Nicolás Maduro

La confirmación llegó a través del diario oficial Granma y de comunicados del Ministerio del Interior, donde se publicaron nombres, fotos, edades y rangos de los fallecidos, todos ellos integrantes de fuerzas de seguridad cubanas que cumplían funciones en Venezuela al momento del ataque.

Cuba dio a conocer la lista de los custodios cubanos de Maduro que murieron durante su captura por Estados Unidos.

Según la versión oficial, los agentes murieron durante acciones armadas vinculadas al operativo denominado “Resolución Absoluta”, ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas. A partir de esta información, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana permanezca a media asta en edificios públicos.

1920x0 La presencia cubana dentro de los cuarteles venezolanos se profundizó luego de que un grupo de generales intentara deponer a Chávez en 2002.

Los datos difundidos indican que 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior de Cuba, mientras que los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre ellos había coroneles, mayores, capitanes, tenientes, suboficiales y soldados, con edades que iban de los 26 a los 67 años.

Quiénes eran y qué hacían

Desde el gobierno cubano señalaron que los agentes se encontraban en Venezuela “a solicitud de organismos homólogos” y cumpliendo tareas de cooperación en materia de seguridad. También afirmaron que murieron durante combates y bombardeos registrados en el marco del operativo estadounidense.

Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al Presidente de #Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 5, 2026

En un mensaje oficial, Díaz-Canel sostuvo que los fallecidos “cumplieron con su deber” y destacó su actuación, sin hacer referencias directas a responsabilidades políticas o militares más amplias.