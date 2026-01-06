Internacionales |

Cuba hizo pública la lista de custodios muertos en la captura de Nicolás Maduro

El gobierno de Miguel Díaz-Canel difundió la identidad de los 32 cubanos fallecidos durante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos y decretó duelo nacional.

El gobierno de Cuba dio a conocer la identidad de los 32 custodios que murieron durante el operativo militar llevado adelante por Estados Unidos para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Una información que hasta ahora no había sido detallada oficialmente y generó impacto dentro y fuera de la isla.

La confirmación llegó a través del diario oficial Granma y de comunicados del Ministerio del Interior, donde se publicaron nombres, fotos, edades y rangos de los fallecidos, todos ellos integrantes de fuerzas de seguridad cubanas que cumplían funciones en Venezuela al momento del ataque.

Yi1am6R3J_1256x620__2
Cuba dio a conocer la lista de los custodios cubanos de Maduro que murieron durante su captura por Estados Unidos. (Foto: Granma).

Según la versión oficial, los agentes murieron durante acciones armadas vinculadas al operativo denominado “Resolución Absoluta”, ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas. A partir de esta información, el presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y ordenó que la bandera cubana permanezca a media asta en edificios públicos.

1920x0
La presencia cubana dentro de los cuarteles venezolanos se profundizó luego de que un grupo de generales intentara deponer a Chávez en 2002.

Los datos difundidos indican que 20 de los fallecidos pertenecían al Ministerio del Interior de Cuba, mientras que los otros 12 integraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre ellos había coroneles, mayores, capitanes, tenientes, suboficiales y soldados, con edades que iban de los 26 a los 67 años.

Embed - 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro

ADEMÁS: Venezuela: las Fuerzas Armadas respaldaron a Delcy Rodríguez

Quiénes eran y qué hacían

Desde el gobierno cubano señalaron que los agentes se encontraban en Venezuela “a solicitud de organismos homólogos” y cumpliendo tareas de cooperación en materia de seguridad. También afirmaron que murieron durante combates y bombardeos registrados en el marco del operativo estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiazCanelB/status/2007981620289249418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2007981620289249418%7Ctwgr%5Edf3dadb517f8a523dfd3f6a06afd9e8f57cc051c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvoz.us%2Fen%2Fworld%2F260105%2F32289%2Fhavana-regime-admits-its-military-presence-in-venezuela-32-cubans-died-guarding-maduro.html&partner=&hide_thread=false

En un mensaje oficial, Díaz-Canel sostuvo que los fallecidos “cumplieron con su deber” y destacó su actuación, sin hacer referencias directas a responsabilidades políticas o militares más amplias.

