Venezuela: las Fuerzas Armadas respaldaron a Delcy Rodríguez

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró que el país mantendrá su independencia y continuará por la senda del desarrollo, la reconciliación y la paz, dejando entender que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apoya el nuevo mandato de Delcy Rodríguez como presidenta de la nación sudamericana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vladimir Padrino López (@padrinovladimir)

El mensaje fue difundido luego del acto de jura de Rodríguez, celebrado este lunes, y, según publicó el portal Hispan TV, Padrino López definió a la jornada de asunción como "un día de victoria constitucional".

"Hoy ha sido un día de victoria constitucional: La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos, teniendo a la PAZ como MEDIO y como FIN, tal como siempre nos ha insistido nuestro comandante en jefe @nicolasmaduro; preservando el sagrado bien de la INDEPENDENCIA", expresó el militar de alto rango venezolano.

“Acompañaremos a la Dra. Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República, en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la patria le demandan ¡Cuente con nosotros!”, finalizó el posteo.

TRUMP RESPALDO A DELCY RODRIGUEZ

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está cooperando con las autoridades estadounidenses.

Trump destacó que no hubo contacto previo con Rodríguez antes de la operación militar en la que fueron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, y en la que se realizaron acciones militares en distintos puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró su cargo frente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante el inicio del nuevo periodo legislativo. En el acto, sostuvo que Maduro y Flores son rehenes en Estados Unidos. La administración estadounidense la ha reconocido como principal interlocutora en Caracas por encima de actores opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron a Rodríguez sobre posibles consecuencias en caso de no acatar las directrices de Washington, e insistieron en el acceso a recursos e infraestructuras venezolanas. Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York en el inicio del proceso judicial por cargos de narcotráfico, conspiración y corrupción, de los cuales se declararon inocentes.

En sintonía, el presidente de Estados Unidos descartó una convocatoria a elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino "recupere su salud". El mandatario dibujó una transición en Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.

"No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse", sentenció.