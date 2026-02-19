¿De qué delito acusan al príncipe Andrés y que dijo el rey Carlos?

Desde el entorno del Carlos III señalaron que el rey no fue informado previamente sobre el procedimiento. En una breve declaración pública, el monarca sostuvo que “la ley debe seguir su curso”, sin responder preguntas de la prensa durante una actividad oficial en Londres. De acuerdo a fuentes cercanas, el príncipe William, Prince of Wales y Catherine, Princess of Wales respaldan esa postura.

La detención ocurrió en una propiedad real en Norfolk.

Qué se investiga

La causa se vincula con una evaluación iniciada por la Policía de Thames Valley tras una denuncia por el presunto intercambio de material confidencial entre el Principe Andrés con Jeffrey Epstein, quien apareció muerto en agosto de 2019 en una celda en Nueva York, mientras esperaba ser juzgado por encabezar una red de trata de niños.

Epstein fue arrestado de nuevo y acusado de tráfico sexual de menores por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación alegaba que, entre 2002 y 2005, había explotado sexualmente y abusado de docenas de niñas menores en sus residencias de Manhattan y Palm Beach. Se enfrentaba a una posible condena de hasta 45 años de cárcel si era declarado culpable.

Nunca llegó a ser juzgado por estos cargos recientes, ya que fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Nueva York en agosto de 2019. La muerte fue declarada oficialmente como suicidio por ahorcamiento por el médico forense de la ciudad de Nueva York; sin embargo, circunstancias alrededor de su muerte han alimentado teorías de conspiración y dudas entre quienes cuestionan la versión oficial.

Andrés, que cumple 66 años, negó en otras oportunidades haber cometido irregularidades en relación con Epstein y no respondió consultas recientes sobre las acusaciones específicas.

Los investigadores también realizan allanamientos en domicilios de Berkshire y Norfolk, incluida la residencia conocida como Royal Lodge, en Windsor, donde vivió hasta hace poco.

De qué se trata el delito

La conducta indebida en un cargo público exige que la persona investigada haya actuado como funcionario, que haya incumplido deliberadamente sus deberes, que ese acto constituya un abuso de la confianza pública y que no exista una justificación razonable. Son cuatro elementos que la Fiscalía debe analizar antes de decidir si presenta cargos formales.