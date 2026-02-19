Femicidio de María Clara Urdangaray: 18 años de prisión para el acusado de tirarla al vacío

la-familia-de-maria-clara-viajo-a-kosovo-para-presenciar-el-juicio-foto-facebooksomos-hyd-QXIM3WKYBFCCJHGBOOQ2R2WPKM La familia de la vícitma de femicidio viajó a Kosovo para presenciar el juicio.

La sentencia llega tras un proceso judicial que conmovió tanto a la comunidad local como a la Argentina, marcando el cierre de una dolorosa búsqueda de justicia por parte de su familia.

El crimen ocurrió la madrugada del 1 de agosto de 2023 en un hotel de Pristina. La pareja, que se había conocido cuatro meses antes en Barcelona, había viajado a la región para asistir al casamiento del hermano de Nika. Según logró reconstruir la investigación, tras regresar de la fiesta se desató una violenta discusión en la habitación que terminó de la peor manera: el hombre empujó a María Clara por el balcón, provocándole heridas fatales al caer al vacío.

Durante el juicio, el fiscal Armend Hamiti fue tajante al describir el vínculo como una “historia de violencia, control y tragedia personal”. En su alegato, el funcionario judicial sostuvo que, si bien el veredicto no devuelve la vida de la víctima, sí sirve para rechazar la violencia y dar un mensaje claro a la sociedad. Por su parte, los padres de la joven, Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, viajaron desde La Plata para estar presentes en cada jornada del debate oral.

Con el fallo en la mano, la familia expresó su alivio ante los medios platenses: “Hoy Clarita puede descansar en paz”, manifestaron al diario El Día. Para ellos, la condena de 18 años representa un paso fundamental tras meses de incertidumbre y lucha en un país extranjero, logrando que el nombre de Endrit Nika quede asociado legalmente a la responsabilidad total por la muerte de la joven argentina.