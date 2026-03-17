Denunciaron al príncipe Andrew de Inglaterra por abuso en una fiesta de Jeffrey Epstein

Por otra parte, las autoridades de Nuevo México reabrieron la investigación sobre el llamado Zorro Ranch, la enorme finca donde el financista Jeffrey Epstein pasó años y que durante décadas estuvo rodeada de rumores de abusos. En medio de ese nuevo proceso judicial, apareció el testimonio de Ean Royal, un joven de 28 años que pasó parte de su infancia dentro del perímetro de la propiedad y denunció que allí podrían existir cuerpos enterrados.

“No sé si la gente ha visitado realmente este rancho para apreciar su verdadero tamaño. He recorrido la zona en un vehículo todoterreno y me he tomado todo mi tiempo conduciendo y contemplando su inmensidad. Es enorme. Lógicamente hablando, si realmente hubiera querido [enterrar a alguien], tenía el espacio y la capacidad. Podría haberlo hecho sin problema”, expresó el joven sobre las dimensiones de la propiedad y las sospechas que recaen sobre el lugar.