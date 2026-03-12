Apareció una estatua gigante de Trump y Epstein al estilo Titanic frente al Capitolio

Según el grupo de artistas, el título de la obra también es un guiño a cosas que el propio Trump ha publicado en sus redes. Esta intervención es parte de una seguidilla de acciones que el colectivo hace desde 2025 para que la gente hable de política a través del arte.

estatua trump espte "La trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó sobre viajes lujosos, fiestas estrepitosas y bocetos secretos de desnudos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente construída sobbre viajes lujosos, fiestas estrepitosas y bocetos de desnudos".

No es la primera vez que The Secret Handshake hace algo con este tema. En septiembre de 2025 ya habían instalado otra obra llamada “Best Friends Forever”, donde se los veía a los dos saltando de la mano. En ese momento, el Servicio de Parques Nacionales la sacó por un tema de permisos, pero después tuvieron que dejar que la volvieran a poner porque cumplía con las reglas de exhibiciones temporales. Más cerca en el tiempo, en enero de 2026, armaron una tarjeta de cumpleaños gigante para Epstein que supuestamente Trump había firmado en 2003, incluyendo el dibujo de una silueta femenina que el presidente negó haber hecho.

Desde la Casa Blanca salieron a cruzar la movida rápido. La vocera Abigail Jackson ninguneó la obra y dijo que era “un desperdicio de plata de los demócratas y los medios”. También remarcó que Trump negó mil veces haber hecho algo malo con Epstein y recordó que lo echaron del club Mar-a-Lago en 2004 por "comportamiento inapropiado". Todo esto pasa justo cuando el Departamento de Justicia sacó a la luz documentos del FBI sobre entrevistas de 2019 a una mujer que los acusó a ambos de hechos ocurridos cuando ella era adolescente. Según esos papeles, la mujer dijo que Epstein le presentó a Trump en los 80, aunque el FBI no volvió a hablar con ella después de eso.