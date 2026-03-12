Apareció una estatua gigante de Trump y Epstein al estilo Titanic frente al Capitolio

La pieza busca generar debate sobre los vínculos de Donald Trump con Jeffrey Epstein. La Casa Blanca calificó la intervención como un "desperdicio de dinero".
Una estatua gigante apareció de sorpresa en el corazón político de Washington y no tardó nada en armar revuelo. La obra muestra al presidente Donald Trump abrazando al fallecido financista y abusador Jeffrey Epstein, en una pose que copia la famosa escena de la película Titanic en la punta del barco.
La escultura se llama “King of the World”, tiene 3,6 metros de alto y la pusieron en el National Mall, justo frente al Capitolio y mirando hacia el Monumento a Washington. La pieza es de un dorado brillante y fue hecha por The Secret Handshake, un grupo de artistas anónimos que ya viene haciendo varias movidas políticas en la calle. La idea es clara: calcar la imagen de Jack y Rose en el transatlántico, pero con Trump y Epstein como protagonistas sobre una estructura que simula la proa.
Los artistas contaron que la intención es puramente satírica y buscan que el tema explote en los medios. Al costado de la base pusieron unas placas con un texto que compara la trama romántica de la película con el vínculo real entre los dos hombres. El mensaje dice que la historia de Jack y Rose se basaba en “viajes de lujo, fiestas ruidosas y dibujos secretos de desnudos”, una frase que usan para tirar un dardo directo a la relación que tenían el mandatario y el financista. La ubicación no es casualidad, ya que el National Mall es el lugar clave de la capital para protestas y manifestaciones de todo tipo.
Pero la movida no termina en la estatua. Alrededor de la base plantaron diez banderas enormes con fotos de Trump y Epstein juntos. Las pancartas imitan el estilo de los cuadros oficiales y llevan el slogan “Make America Safe Again”, pero con un detalle picante: el sello del Departamento de Justicia tiene la palabra “Justicia” tachada.
Según el grupo de artistas, el título de la obra también es un guiño a cosas que el propio Trump ha publicado en sus redes. Esta intervención es parte de una seguidilla de acciones que el colectivo hace desde 2025 para que la gente hable de política a través del arte.
No es la primera vez que The Secret Handshake hace algo con este tema. En septiembre de 2025 ya habían instalado otra obra llamada “Best Friends Forever”, donde se los veía a los dos saltando de la mano. En ese momento, el Servicio de Parques Nacionales la sacó por un tema de permisos, pero después tuvieron que dejar que la volvieran a poner porque cumplía con las reglas de exhibiciones temporales. Más cerca en el tiempo, en enero de 2026, armaron una tarjeta de cumpleaños gigante para Epstein que supuestamente Trump había firmado en 2003, incluyendo el dibujo de una silueta femenina que el presidente negó haber hecho.
Desde la Casa Blanca salieron a cruzar la movida rápido. La vocera Abigail Jackson ninguneó la obra y dijo que era “un desperdicio de plata de los demócratas y los medios”. También remarcó que Trump negó mil veces haber hecho algo malo con Epstein y recordó que lo echaron del club Mar-a-Lago en 2004 por "comportamiento inapropiado". Todo esto pasa justo cuando el Departamento de Justicia sacó a la luz documentos del FBI sobre entrevistas de 2019 a una mujer que los acusó a ambos de hechos ocurridos cuando ella era adolescente. Según esos papeles, la mujer dijo que Epstein le presentó a Trump en los 80, aunque el FBI no volvió a hablar con ella después de eso.
