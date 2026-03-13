Díaz-Canel confirmó conversaciones con Estados Unidos mientras Cuba atraviesa una grave crisis energética

El presidente cubano también remarcó que se trata de un proceso que requiere prudencia y tiempo. “Estos son procesos que se hacen con mucha discreción. Son procesos largos. Todo lleva un tiempo. Estamos en las fases iniciales de ese proceso”, afirmó al ser consultado por los contactos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El cubano Miguel Díaz-Canel y el estadounidense Donald Trump. El gobierno de Cuba mantiene conversaciones iniciales con representantes de Estados Unidos, según confirmó Díaz-Canel..

Una crisis energética que golpea a Cuba

Las conversaciones con Washington se producen en un contexto especialmente delicado para la economía cubana. El propio Díaz-Canel reconoció la magnitud de la crisis energética que atraviesa el país. “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible”, afirmó el presidente.

“Que no ingrese petróleo genera un impacto inconmensurable en la vida de nuestro pueblo”, agregó el mandatario al describir la gravedad de la situación.

Actualmente, la isla enfrenta apagones frecuentes, escasez de combustible y serias dificultades en el transporte y la actividad productiva, en gran parte vinculadas a la falta de suministro petrolero.

El mandatario cubano aseguró que, durante los contactos diplomáticos, su gobierno planteó la necesidad de que cualquier negociación se base en el respeto mutuo entre los Estados.

“En esos intercambios hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo el principio de la igualdad y el respeto de ambos países”, remarcó.

Asimismo, insistió en que las conversaciones buscan identificar áreas de cooperación para enfrentar desafíos comunes y contribuir a la seguridad y la estabilidad en la región de América Latina y el Caribe.

Liberación de presos tras un acuerdo con el Vaticano

En paralelo, el gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 personas privadas de libertad en el marco de un acuerdo con el Vaticano.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la medida se adoptó “en el espíritu de buena voluntad” y como parte de las relaciones entre el Estado cubano y la Santa Sede.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas beneficiadas habían cumplido una parte significativa de sus condenas y mantuvieron buena conducta durante su encarcelamiento. La decisión coincide además con la cercanía de las celebraciones de Semana Santa, un período en el que el gobierno cubano suele aplicar medidas de carácter humanitario dentro de su sistema judicial.