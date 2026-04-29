Un artista francés decidió encerrarse en una celda frente al público para protestar contra redes y tecnología

Dentro de dos metros cuadrados

El artista también dispuso permanecer en una celda de apenas dos metros cuadrados el espacio que se les designa a los presos en Francia, bajo la supervisión de un guardia penitenciario. Además, contará con dos momentos diarios para realizar ejercicio y podrá recibir visitas del público en horarios determinados. Durante el resto del tiempo, se dedicará a pintar y a generar contenido audiovisual sobre su experiencia, que finalizará el próximo 26 de mayo.

La propuesta culminará con un juicio simbólico contra las grandes empresas tecnológicas, previsto para el 27 de mayo. La actividad será abierta al público y contará con la participación de abogados y un juez. Allí también se exhibirán fotografías y videos producidos durante el encierro. Luego de la experimentación, Aspe planea realizar un documental basado en la experiencia.

“La tecnología digital nos conecta con el mundo, pero al mismo tiempo puede generar aislamiento social. Eso es precisamente lo que esta performance busca mostrar a través de la interacción con los transeúntes que me observan, me fotografían y se relacionan conmigo”, expresó el artista.