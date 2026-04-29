Un artista francés decidió encerrarse en una celda frente al público para protestar contra redes y tecnología

El objetivo de la obra es promover el debate sobre la libertad de expresión, el vínculo con la tecnología digital y las nuevas formas de control en la sociedad actual.
El artista Damien Aspe dispuso instalar una celda dentro de la vidriera de su galería de arte en Toulouse (Francia) y permanecer allí encerrado durante un mes frente al público, con el objetivo de impulsar una reflexión colectiva sobre la libertad de expresión, el vínculo con la tecnología y las nuevas formas de control de la sociedad, según informó Le Parisien.
De acuerdo con el artista, la iniciativa tomó forma el pasado 25 de abril, después de que varias plataformas digitales censuraran una imagen creada mediante inteligencia artificial inspirada en la célebre obra La Libertad guiando al pueblo, del pintor francés Eugène Delacroix. La reinterpretación llevaba el título “La aristocracia guiando al pueblo”.
Como parte de la intervención artística, Aspe vistió un mameluco naranja similar al utilizado por muchos presos en cárceles estadounidenses, al que agregó una inscripción con el nombre “GAFAM Penitentiary”. El término hace referencia a las grandes compañías tecnológicas Google, Apple, Meta y Microsoft.
El artista también dispuso permanecer en una celda de apenas dos metros cuadrados el espacio que se les designa a los presos en Francia, bajo la supervisión de un guardia penitenciario. Además, contará con dos momentos diarios para realizar ejercicio y podrá recibir visitas del público en horarios determinados. Durante el resto del tiempo, se dedicará a pintar y a generar contenido audiovisual sobre su experiencia, que finalizará el próximo 26 de mayo.
La propuesta culminará con un juicio simbólico contra las grandes empresas tecnológicas, previsto para el 27 de mayo. La actividad será abierta al público y contará con la participación de abogados y un juez. Allí también se exhibirán fotografías y videos producidos durante el encierro. Luego de la experimentación, Aspe planea realizar un documental basado en la experiencia.
“La tecnología digital nos conecta con el mundo, pero al mismo tiempo puede generar aislamiento social. Eso es precisamente lo que esta performance busca mostrar a través de la interacción con los transeúntes que me observan, me fotografían y se relacionan conmigo”, expresó el artista.
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