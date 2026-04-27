El detenido por el tiroteo en Washington fue acusado de intento de asesinato a Donald Trump

Allen, de 31 años, le dijo al juez que tiene una maestría en ciencias de la computación, que no consumió recientemente drogas ni alcohol, y que quería que el tribunal le designara abogados defensores para que lo representaran en el caso,

“El Sr. Allen viajó a través de las fronteras estatales rmado con un arma de fuego, llegó a Washington”, dijo la fiscal Ballantine al magistrado, al argumentar que debía permanecer detenido mientras el caso avanza. Dijo que, una vez en la ciudad, el docente “intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump”. “Solicitamos al tribunal la detención preventiva del Sr. Allen”, agregó.

Allen, que no se declaró culpable ni inocente en la audiencia de este lunes, permanecerá bajo custodia federal al menos hasta el próximo jueves. Ese día comparecerá nuevamente ante el tribunal. La audiencia de detención tendrá lugar a las 11 hora local ante otro juez de paz en Washington DC. También se programó una audiencia preliminar para el 11 de mayo.

colethomasallen Cole Thomas Allen le dijo al juez que tiene una maestría en ciencias de la computación.

El acusado viajó en tren de Los Ángeles a Chicago y luego a Washington entre el 21 y el 24 de abril. Se registró en el hotel Hilton el mismo día de su llegada a la capital. Según los registros de la base de datos citados en los documentos por la fiscal, Allen compró la escopeta de corredera calibre 12 alrededor del 17 de agosto de 2025 a un vendedor de armas de fuego en California, y la pistola calibre .38 a un vendedor de armas de fuego en otra ciudad de California alrededor del 6 de octubre de 2023, indicó la cadena CBS News.