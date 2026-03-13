Estados Unidos autoriza la compra temporal de petróleo de Rusia

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a la India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días, pero ahora extiende la medida de forma global.

La Administración de Trump hizo énfasis en que teóricamente levantar las sanciones no representará un beneficio significativo para Rusia.

Trump aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá “mucho dinero” a su país, en referencia a la producción nacional de crudo, e insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos “es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, escribió el mandatario en su red Truth Social, cuando el conflicto llega a su decimotercer día en medio de una creciente inquietud global ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

Rusia destacó la medida

El enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev, afirmó que aumenta el número de países que empiezan a adquirir petróleo ruso en medio del alivio de las restricciones de Washington contra el sector energético de Rusia.

"Cada vez más países comienzan a comprar petróleo ruso en medio de la flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre los recursos energéticos rusos", escribió el alto funcionario en su cuenta de Telegram.

Las declaraciones surgen en respuesta a un mensaje del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, quién anunció que el presidente Donald Trump estaba "tomando medidas decisivas" para promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales y "mantener los precios bajos".

"En medio de una crisis energética cada vez más profunda, una nueva relajación de las restricciones sobre los recursos energéticos rusos parece cada vez más inevitable, pese a la resistencia de parte de la burocracia de Bruselas", observó Dmítriev.