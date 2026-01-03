Diosdado Cabello: "Fue un ataque cobarde mientras la gente dormía"

"Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer", subrayó Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas. "Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", aseveró.

El dirigente chavista instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar provocaciones y no caer en la desesperanza, antes de pedir la intervención internacional ante lo que describió como un "ataque cobarde" y una "masacre". Y manifestó: "Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles".

"Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?", denunció Cabello, si bien todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

Embed

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se pronunció en los mismos términos: confirmó heridos graves y víctimas mortales pero no acabó de precisar una cifra exacta. "Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista", declaró.

Saab ratificó la exigencia inicial de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de que el gobierno estadounidense presente "una prueba de vida" que demuestre que Maduro y su esposa, Cilia Flores, están vivos.