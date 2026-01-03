Internacionales |

Marco Rubio: Maduro se enfrentará a la justicia de EE.UU. y no habrá más ataques en Venezuela

Así lo informó en senador republicano Mike Lee tras una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en ese país y que ahora, que el líder venezolano fue capturado, no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

"Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para "proteger a personal estadounidense de ataques inminentes", pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

ADEMÁS: Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que "no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".

Trump confirma el ataque

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en el que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

