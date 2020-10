Distinguen a otro científico argentino con la Orden del Imperio Británico

Gloger es el segundo argentino que alcanza esta distinción, que días atrás fue concedida a la patóloga pediatra Marta Cohen.

El científico dirige el programa "Trust in Science" (confianza en la ciencia) del laboratorio británico GSK (GlaxoSmithKline), que es una iniciativa público-privada que apoya a científicos argentinos en sus investigaciones.

"No lo imaginé nunca"

"No me esperaba esta distinción. Había recibido dos premios en Argentina, pero este de acá no me lo imaginé nunca. Sentí mucha emoción y sorpresa al ver que estaba siendo reconocido por un esfuerzo realizado desde hace muchos años", declaró a la agencia Télam.

Gloger pasará a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", al igual que la médica patóloga argentina Marta Cohen, quien también recibió la distinción este año.