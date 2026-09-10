Video: a 25 años de los atentados del 11-S, recrearon las Torres Gemelas con drones

El tributo también buscó tender un puente intergeneracional. A 25 años de los ataques terroristas, una parte significativa de la población carece de vivencias directas sobre aquellos acontecimientos. "Unos 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día. Espero que este nuevo tributo ayude a aportar perspectiva sobre el 11S a esa nueva generación", señaló Brenda Berkman, artista y antigua integrante del FDNY.

Los atentados del 11-S

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S) fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas coordinados por la organización terrorista Al Qaeda. Se trató de la mayor ofensiva terrorista en la historia de Estados Unidos. Murieron 2.977 personas de más de 90 países (sin contar a los 19 secuestradores).

La gran mayoría de las víctimas eran civiles en las Torres Gemelas, además de 343 bomberos y 71 policías que participaban en las tareas de rescate.