Video: a 25 años de los atentados del 11-S, recrearon las Torres Gemelas con drones

En total, hubo 2.977 dispositivos, uno por cada personas fallecida durante los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Las luces proyectaron una de las postales más emblemáticas de Nueva York.
Este viernes 11 de septiembre se cumplirán 25 años de los atentados terroristas en Nueva York, donde se organizó un homenaje conmovedor a las víctimas. Ocurrió cuando una flota masiva de drones proyectó la silueta de las Torres Gemelas, proyectando en el horizonte urbano una de sus postales más emblemáticas.
El espectáculo desplegó 2.977 dispositivos sobre el puerto de la ciudad. Cada uno de los puntos luminosos elevados en la noche representó a una de las personas fallecidas en los ataques perpetrados contra la Gran Manzana, el Pentágono en Washington y en las afueras de Shanksville (Pensilvania).
La iniciativa nació de un tributo colectivo de artistas, productores y miembros de la comunidad directamente impactada por la tragedia, incluyendo a sobrevivientes, familiares de las víctimas y personal de primeros auxilios que arriesgó su vida durante las labores de rescate.
Los organizadores explicaron que la intención central de esta propuesta artística fue representar la memoria colectiva, otorgando a cada una de las 2.977 personas fallecidas un espacio individual de tributo. En palabras de Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo de la obra, el objetivo primordial residía en encender el número preciso para atestiguar y honrar el valor de cada vida perdida esa mañana.
El tributo también buscó tender un puente intergeneracional. A 25 años de los ataques terroristas, una parte significativa de la población carece de vivencias directas sobre aquellos acontecimientos. "Unos 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día. Espero que este nuevo tributo ayude a aportar perspectiva sobre el 11S a esa nueva generación", señaló Brenda Berkman, artista y antigua integrante del FDNY.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S) fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas coordinados por la organización terrorista Al Qaeda. Se trató de la mayor ofensiva terrorista en la historia de Estados Unidos. Murieron 2.977 personas de más de 90 países (sin contar a los 19 secuestradores).
La gran mayoría de las víctimas eran civiles en las Torres Gemelas, además de 343 bomberos y 71 policías que participaban en las tareas de rescate.
comentar