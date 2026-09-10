El hijo de Benjamin Netanyahu apoyó el reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas

En este contexto, el Gobierno israelí reaccionó con una contundencia sin precedentes a la prohibición de Reino Unido a la importación de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania ocupada, una respuesta firme que, según expertos israelíes, es imposible desligar de las elecciones parlamentarias que su país celebrará el 27 de octubre.

Entre las contramedidas que adoptó el martes el Gobierno de Benjamín Netanyahu estuvieron el cierre del consulado de Reino Unido en Jerusalén Este -de 187 años de antigüedad- en un plazo de 30 días, y la expulsión de sus diplomáticos y tropas de entrenamiento de Ramala (capital administrativa de Cisjordania ocupada) en una semana.

Además, también ordenó la salida de los representantes británicos del Centro de Coordinación Cívico-Militar para Gaza, y la denegación de entrada a Israel a once diputados de diferentes partidos de la izquierda británica.

Junto a Reino Unido -que aplicará las sanciones en un plazo de 6 a 9 meses-, Francia y Canadá también anunciaron que prohibirían los productos de los asentamientos para evitar su expansión en Cisjordania, lo que para ellos está poniendo en jaque la viabilidad de la solución de los dos Estados, uno israelí y otro palestino.

El hijo de Benjamin Netanyahu, figura en las redes sociales

Nacido en 1991, Yair Netanyahu es el hijo mayor de Benjamin Netanyahu y de su esposa Sara Ben-Artzi. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Interdisciplinaria de Herzliya y tuvo un breve paso por la oficina de prensa del gobierno israelí.

Aunque no ocupa ningún cargo oficial en la administración de su padre, se convirtió en una figura mediática por su actividad frecuente en las redes sociales.