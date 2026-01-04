Dinamarca le pide a Estados Unidos que "pare con las amenazas" contra Groenlandia

"Debo decirle esto directamente a EE.UU.: No tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que EE.UU. se apodere de Groenlandia. EE.UU. no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés", denunció en sus redes sociales.

La alta funcionaria recordó que "el Reino de Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, forma parte de la OTAN y, por lo tanto, están cubiertos por la garantía de seguridad de la Alianza".

"Ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y EE.UU. que otorga a EE.UU. amplio acceso a Groenlandia. Y nosotros, por parte del Reino, hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico", recordó Frederiksen.

"Por lo tanto, insto encarecidamente a EE.UU. a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han declarado claramente que no están en venta", concluyó la primera ministra.

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca. Las declaraciones de la jefa del Gobierno danés se producen en medio del nuevo escándalo, provocado por la imagen de un mapa de Groenlandia coloreado con los colores de la bandera estadounidense, con la leyenda "próximamente". La foto fue publicada por la esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, Katie, en la red social X.

En respuesta, el embajador danés en EE.UU., Jesper Moller Sorensen, hizo un "recordatorio amistoso", señalando que ambos países son "aliados cercanos" y deben "seguir trabajando juntos como tales". Frederiksen, por su parte, prometiò "mantenerse firme" y advirtió que su país está incrementando su fuerza militar.

"Necesitamos a Groenlandia, absolutamente"

El presidente de EE.UU, Donald Trump, se ha empeñado en conseguir "de una u otra forma" que Groenlandia llegue a formar parte de EE.UU., argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de su costa norte, por lo que Washington debe "tener cuidado". "Sí que necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa", reiteró Trump en declaraciones a la revista The Atlantic.

