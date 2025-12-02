Putin advierte: No tenemos intención de entrar en guerra con Europa, pero si ella quiere, estamos listos

El mandatario ruso destacó que la UE se excluyó a sí misma del proceso de paz ya que la tesis de infligir una derrota estratégica a Rusia sigue vigente allí hasta hoy. Agregó que los países europeos viven en estas "ilusiones", aunque "entienden reflexivamente" que es algo del pasado y no podía ser. "Confundieron lo deseado con lo real. No pueden admitirlo ante sí mismos", declaró Putin.

Otra razón se centra en que, debido a la insatisfacción de los resultados del diálogo de paz actual, Europa empezó a "obstaculizar" a la Administración estadounidense y al propio mandatario norteamericano "alcanzar la paz mediante negociaciones", según el jefe de Estado ruso. En este contexto, Putin también denunció que el bloque comunitario no tiene "una agenda pacífica".

Europa está "del lado de la guerra"

"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", aseveró el mandatario ruso.

Además, el presidente de Rusia indicó que si Europa inicia una guerra con Rusia, pronto "Moscú no tendrá con quién negociar".

El pasado domingo, delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania se reunieron en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Donald Trump. Según el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, las conversaciones fueron productivas, pero señaló que aún queda trabajo por hacer. Por su parte, el líder del régimen de Kiev, Volodímir Zelenski, afirmó en una rueda de prensa en París que considera la cuestión territorial de la más difícil en el diálogo para la resolución del conflicto ruso-ucraniano.

Vladimir Putin le da la mano al enviado de Donald Trump, Steve Witkoff. Vladimir Putin le da la mano al enviado de Donald Trump, Steve Witkoff.

Reunión entre Putin y Witkoff

Mientras, este martes, el presidente ruso, Vladímir Putin, recibió en el Kremlin al enviado especial del mandatario estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, acompañado de Jared Kushner, el yerno del líder estadounidense, para tratar el plan de paz de Washington.

El contexto actual no es favorable para Ucrania, en vista del enorme escándalo de corrupción que sacude al entorno cercano del líder de Zelenski, y llevó a la destitución del jefe de su Oficina y principal negociador, Andréi Yermak. Incluso Trump sugirió el domingo que eso debilita la posición de Ucrania.

En el frente de guerra, Kiev también encara una situación compleja. La iniciativa está en manos de las fuerzas rusas, según sostuvo Putin en una reunión con comandantes militares celebrada el 30 de noviembre y reportada este lunes por el Kremlin, cuando se conoció la liberación de la ciudad clave de Krasnoarmeisk (conocida en Ucrania como Pokrovsk), en la República Popular de Donetsk.

El presidente de Rusia destacó la importancia de tal avance para Rusia: "Nos ayudará a resolver de forma progresiva todas las tareas principales que se nos plantean y que se establecieron inicialmente al inicio de la operación militar especial".