Esteban Bullrich quiere ser presidente y dice que puede unir a la Argentina

videoplayback (2)

Bullrich recordó que cuando renunció a su banca por problemas de salud dejó los honores, pero no la voluntad de seguir trabajando por un país mejor. Explicó que su impulso político está atravesado por la idea de dejar un camino claro para sus hijos y que la decisión final será tomada junto a su esposa, María Eugenia Sequeiros, y el resto de su familia.

Según sostuvo, una eventual campaña sería una conversación directa con la ciudadanía. La definió como “el alma hablándole al alma de los argentinos”, con ejes en el servicio, la cercanía y la esperanza. Dijo que no sabe cuánto tiempo tiene por delante, pero sí qué quiere hacer con él.

En paralelo, expresó que el país requiere figuras públicas que acepten la humildad, el diálogo y la verdad como pilares de la vida política. También planteó que la reconciliación debería ser un objetivo común.

bullrich-ideajpg

El exsenador habló del libro Una Nueva Buenos Aires, elaborado junto a Jorge Colina y Enrique Morad. La obra propone reconstruir un pacto de unión nacional y se basa en experiencias que tuvo durante su campaña legislativa 2017, donde observó un territorio provincial marcado por divisiones persistentes.

También afirmó que las heridas del país no se resuelven con decretos, sino con vínculos reales y liderazgos orientados al servicio. Cerró diciendo que esa misión la asume como propia y que cree que todavía es posible construir un país más humano.