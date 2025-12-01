Nicolás Maduro acusó a Donald Trump de querer apoderarse del petroleo de Venezuela

En una carta enviada a la OPEP +, el mandatario alertó del presunto interés estadounidense en las riqueza petrolera del país a través “del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

La carta fue publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a propósito de la segunda reunión ministerial 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. “Esta pretensión no sólo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”, agregó.

A su vez, confió en los esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y de los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que señaló como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza”. Y luego, advirtió que la crisis “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

De todos modos, el gobierno de Venezuela acudió ante la OACI para acusar a Estados Unidos de vulnerar su soberanía, luego de que el mandatario Donald Trump advirtiera en un mensaje que se debe considerar “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo del país venezolano.

En un comunicado, publicado y posteriormente borrado -sin alguna explicación- de las redes sociales del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, el gobierno de Maduro dijo que Trump anunció sorpresivamente el “supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno”.

Trump confirma una conversación telefónica con Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que mantuvo la semana pasada una conversación telefónica con el presidente venezolano, aunque no ha querido dar detalles sobre la misma. "No quiero comentarlo. La respuesta es sí", dijo al ser interrogado por la noticia de la llamada, publicada por varios medios estadounidenses.

"No diría que fue ni bien ni mal. Fue una llamada telefónica", agregó.

Trump se refirió además a la publicación del sábado en sus redes sociales en las que anunciaba que daba por "cerrado" el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de un ataque estadounidense.