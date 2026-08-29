Donald Trump anunció un acuerdo petrolero con Venezuela: "El mayor de la historia mundial"

Las reservas probadas de Venezuela están estimadas en unos 303.000 millones de barriles, por lo que los más de 65.000 millones involucrados en el acuerdo representan aproximadamente una quinta parte del total. El gobierno estadounidense sostiene que el acceso a esos recursos permitirá ampliar considerablemente su disponibilidad de petróleo.

Venezuela announces a historic agreement with the United States government, which will have a significant impact on our nation’s revival. pic.twitter.com/qi9Q9qO4d0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

El entendimiento, sin embargo, ya genera cuestionamientos sobre su validez y sobre la capacidad del gobierno interino venezolano para comprometer las reservas nacionales. Ricardo Hausmann, economista de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, sostuvo que un gobierno interino y una ley de hidrocarburos que considera ilegítimos no tendrían autoridad para concretar una operación de esas características.

El acuerdo también podría enfrentar obstáculos políticos dentro de Estados Unidos. El desarrollo de yacimientos y las concesiones de largo plazo requerirían inversiones de gran magnitud y podrían necesitar aprobación del Congreso, mientras los republicanos de Trump afrontan las elecciones de mitad de mandato con el riesgo de perder el control del Capitolio.

El esquema anunciado contempla que Venezuela obtenga mayores ingresos a partir del desarrollo de sus campos petroleros, mientras las compañías privadas, entre ellas firmas estadounidenses, asumirían parte de las operaciones. Para Trump, el acuerdo representa una oportunidad para ampliar el suministro energético estadounidense y reducir los precios del combustible, mientras que sus críticos cuestionan tanto el procedimiento como la legitimidad de las autoridades venezolanas que participaron de la negociación.