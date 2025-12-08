Donald Trump, el primer presidente de EE.UU. en dar un mensaje oficial por la Inmaculada Concepción

Desde los orígenes mismos del país, hay devoción a la Inmaculada Concepción en Estados Unidos. Es la patrona del país y el año que viene se cumplen los 250 años de independencia.

En su mensaje, Trump reconoció que “durante casi 250 años, María ha desempeñado un papel distintivo en nuestra gran historia estadounidense”.

El comunicado presidencial destacó la profunda devoción que los católicos de ese país y los santos americanos tuvieron hacia María.

Trump señaló festividad de la Inmaculada Concepción es considerada un “Día Santo de Obligación” en la Iglesia Católica, lo que significa que los fieles católicos deben asistir a misa.

El mensaje presidencial recorrió la historia de la devoción mariana en Estados Unidos, comenzando con el obispo John Carroll, primer obispo católico del país y primo del firmante de la Declaración de Independencia Charles Carroll, quien en 1792 consagró la joven nación a la madre de Cristo.

Trump también menciona cómo los católicos atribuyeron la victoria del general Andrew Jackson sobre los británicos en la batalla de Nueva Orleans a la intercesión de María.

“Cada año, los católicos celebran una misa de acción de gracias en Nueva Orleans el 8 de enero en memoria de la asistencia de María para salvar la ciudad”, señala el comunicado.

El mensaje destaca a figuras legendarias estadounidenses como Elizabeth Ann Seton, Frances Xavier Cabrini y Fulton Sheen,

En su mensaje, Trump hizo referencia a la Primera Guerra Mundial, cuando el papa Benedicto XV encargó y dedicó una estatua de María, Reina de la Paz, portando al niño Cristo con una rama de olivo para que los fieles cristianos fueran alentados a mirar su ejemplo de paz orando por el fin de la guerra. “Solo unos meses después, la Primera Guerra Mundial terminó”, recuerda el presidente.

“Hoy, miramos a María una vez más en busca de inspiración y aliento mientras oramos por el fin de la guerra y por una nueva y duradera era de paz, prosperidad y armonía en Europa y en todo el mundo”, añade el comunicado.