Tensión en Medio Oriente: Trump nuevamente amenazó con atacar a Irán

Del lado iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó cualquier negociación bajo presión. “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, afirmó en un mensaje difundido el martes.

En la misma línea, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”, y denunció que la interceptación de buques mercantes constituye una infracción grave del derecho internacional. “Irán sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”, aseguró.

El cerco impuesto por Estados Unidos ya muestra efectos concretos en la actividad marítima iraní. Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en la última semana al menos 28 embarcaciones fueron obligadas a regresar a puertos iraníes o a cambiar su rumbo para evitar el paso por el estrecho de Ormuz.

La decisión de Washington fue adoptada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca, en la que participaron figuras clave del gabinete, entre ellas el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.