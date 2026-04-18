Irán amenaza con atacar buques en el estrecho de Ormuz

La advertencia llega después de un reciente ataque contra un buque mercante en la zona, en el que habrían participado embarcaciones ligeras de la denominada “flota mosquito”, una táctica de guerra asimétrica basada en el uso de lanchas rápidas para hostigar objetivos de mayor tamaño.

Irán mantiene capacidad operativa

Especialistas señalan que, pese a las limitaciones de su flota convencional, Irán mantiene capacidad operativa mediante este tipo de estrategias, que incluyen armamento liviano, misiles y drones. Este enfoque le permite sostener una presencia disuasiva en un área geográfica clave.

El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento tiene impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales. En las últimas horas, varias compañías navieras comenzaron a revisar sus rutas y protocolos de seguridad, e incluso algunas suspendieron temporalmente el tránsito por la zona.

Respuesta de Trump

Desde Washington, la respuesta fue inmediata. El presidente Donald Trump aseguró que Irán “no puede chantajear” a su país con la amenaza de un cierre del estrecho y defendió la postura adoptada por su administración. “Estamos manteniendo conversaciones muy positivas, pero firmes”, sostuvo, aunque advirtió que el actual alto el fuego podría no extenderse más allá del próximo miércoles si no hay avances concretos.

Trump también dejó abierta la posibilidad de retomar los bombardeos sobre territorio iraní en caso de que fracasen las negociaciones. En paralelo, insistió en que la capacidad militar de Teherán ha sido debilitada, una afirmación que contrasta con las recientes demostraciones de fuerza en el golfo Pérsico.

Del lado iraní, fuentes citadas por la agencia Tasnim indicaron que el país no aceptó, por ahora, una nueva ronda de diálogo debido a lo que consideran “exigencias excesivas” de Estados Unidos. Además, reiteraron que el bloqueo naval vigente constituye una violación del alto el fuego, lo que podría justificar una escalada de represalias.

En este escenario, la situación en el estrecho de Ormuz se consolida como uno de los principales focos de tensión global. La combinación de amenazas militares, negociaciones frágiles y la importancia estratégica del paso marítimo alimenta la incertidumbre y eleva el riesgo de un conflicto de mayor escala con consecuencias económicas a nivel mundial.