Donald Trump fue silbado en el Madison Square Garden y las cámaras lo captaron cuando se quedó dormido

El partido marcó además el regreso de una final de la NBA al Madison Square Garden por primera vez desde 1999. El evento se desarrolló apenas un día después de un episodio violento ocurrido en la estación Penn, ubicada debajo del estadio, donde seis personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca.

Debido a la presencia del mandatario, se implementó un importante operativo de seguridad que incluyó restricciones y cortes en los alrededores del estadio, situado en el corazón de Manhattan.

Como si la reacción inicial del público no hubiera sido suficiente, las cámaras de televisión captaron a Trump aparentemente adormecido durante algunos pasajes del encuentro. Las imágenes se viralizaron rápidamente y dieron lugar a numerosas críticas, comentarios y bromas en las redes sociales.