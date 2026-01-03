Internacionales |

Estados Unidos confirmó los delitos que le imputa a Nicolás Maduro y dónde será juzgado

Lo hizo la fiscal general norteamericana, Pam Bondi. Dijo que el presidente venezolano se encuentra "bajo arresto" y recordó las acusaciones que pesan en su contra en el Distrito Sur de Nueva York.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, permanece "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por delitos de narcotráfico y corrupción. Así lo confirmaron este sábado las autoridades norteamericanas, tras la operación militar de esta madrugada ejecutada por su Ejército en Caracas y otros puntos del país caribeño.

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, recordó la imputación de la que fueron objeto Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada, en el Distrito Sur de Nueva York en 2020. "Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", explicó la funcionaria en su cuenta de la red social X.

La fiscal anunció que el matrimonio "se enfrentará pronto a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Noticia en desarrollo

