El aeropuerto de Florida cambia su nombre por el de Donald Trump

"No creo que haya nadie que sea más sinónimo de Palm Beach que Donald Trump, y tal vez de toda Florida. Y, ya saben, es su hogar. Él ama absolutamente a este estado, ganó el estado por un margen importante, ya saben, y este es el avión que lo llevó a la victoria", expresó el hijo del presidente a Fox News.

NEW: Signs outside West Palm Beach airport and along nearby highways show its official rebranding to Donald J. Trump International.



The South Florida airport was known as Palm Beach International for nearly 50 years, with the new name cementing President Trump's longstanding… pic.twitter.com/ngZrmedi0x — Fox News (@FoxNews) July 9, 2026

La Casa Blanca también difundió imágenes en las que las señales de tránsito de Florida muestran el nombre del nuevo aeropuerto, que transporta a cerca de 8,6 millones de pasajeros al año, tiene más de 200 vuelos comerciales diarios y aporta 4.600 millones de dólares a la economía de la región, según datos del aeródromo.

Mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) difundió que los sistemas ya reflejan el nuevo identificador del aeropuerto, que cambió de PBI a DJT, por lo que "los pilotos, controladores de tránsito aéreo y partes interesadas de la aviación deben utilizar DJT para la planificación y operaciones de vuelo".

El cambio ocurre pese a críticas de los demócratas y una demanda legal de un piloto contra el cambio de nombre al argumentar que crea "incertidumbre" y posibles "riesgos de seguridad" aérea.

También sucede en medio de los intentos del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo en Washington con el Instituto de Paz de Trump y el Trump Kennedy Center, aunque este último se revirtió tras la orden de un juez.

Asimismo, funcionarios de la Administración han presionado al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayude a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virginia y conecta con Washington.