Nueva York: logran estabilizar un rascacielos que estuvo al borde del colapso en Manhattan

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación como "extremadamente grave" y confirmó que especialistas inspeccionaron la estructura piso por piso antes de autorizar el inicio de las reparaciones de emergencia.

Durante la noche, algunos de los vecinos que habían sido evacuados pudieron regresar a sus viviendas.

El proyecto en marcha es considerado la mayor conversión de oficinas en viviendas de la historia de la ciudad, con más de 1.600 unidades previstas. El desarrollador MetroLoft señaló que el problema podría estar relacionado con el peso adicional generado por la ampliación de los pisos superiores.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que el rascacielos permaneció estable durante las horas posteriores al alerta y señaló que ingenieros trabajaron en el refuerzo de las columnas deformadas.

"¿Por qué esas dos columnas en particular y nada más? No lo sabemos. Estamos investigando eso", dijo Nathan Berman, fundador de la empresa.

Especialistas advirtieron que las columnas deformadas probablemente deban ser retiradas y reemplazadas, un proceso complejo y costoso.