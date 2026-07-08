Nueva York: logran estabilizar un rascacielos que estuvo al borde del colapso en Manhattan

La torre estaba siendo transformada en un complejo de viviendas cuando aparecieron las fallas estructurales.
Bomberos y especialistas trabajaron durante horas para evitar un colapso en una de las áreas más concurridas de Manhattan.
Los bomberos llegaron al lugar y ordenaron evacuar de manera preventiva edificios cercanos, entre ellos una escuela, hoteles y oficinas diplomáticas.
Las autoridades de Nueva York lograron estabilizar un rascacielos de 37 pisos que estaba en riesgo de derrumbe en pleno Manhattan, luego de una jornada marcada por evacuaciones, cortes y un amplio operativo de emergencia en una de las zonas más transitadas de la ciudad.
El edificio, una antigua sede de la farmacéutica Pfizer que está siendo reconvertida en departamentos de lujo, presentó graves daños estructurales después de que varias columnas se torcieran y algunos pisos comenzaran a hundirse.
"Hemos estado monitoreando el edificio durante muchas horas y no vimos ningún movimiento", afirmó Ahmed Tigani, comisionado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, al anunciar los primeros resultados de las tareas de estabilización.
La alarma se activó a primera hora de la mañana, cuando los bomberos llegaron al lugar y ordenaron evacuar de manera preventiva edificios cercanos, entre ellos una escuela, hoteles y oficinas diplomáticas. La zona afectada se encuentra sobre la calle 42, a pocos metros de lugares emblemáticos como el edificio Chrysler y la estación Grand Central.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó la situación como "extremadamente grave" y confirmó que especialistas inspeccionaron la estructura piso por piso antes de autorizar el inicio de las reparaciones de emergencia.
Durante la noche, algunos de los vecinos que habían sido evacuados pudieron regresar a sus viviendas.
El proyecto en marcha es considerado la mayor conversión de oficinas en viviendas de la historia de la ciudad, con más de 1.600 unidades previstas. El desarrollador MetroLoft señaló que el problema podría estar relacionado con el peso adicional generado por la ampliación de los pisos superiores.
"¿Por qué esas dos columnas en particular y nada más? No lo sabemos. Estamos investigando eso", dijo Nathan Berman, fundador de la empresa.
Especialistas advirtieron que las columnas deformadas probablemente deban ser retiradas y reemplazadas, un proceso complejo y costoso.
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