EE.UU. lanzó nuevos ataques contra Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

La agencia Nournews de Irán, afiliada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, dijo que la planta no fue dañada, reportó la cadena CNN.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció los ataques en un comunicado en redes sociales. “Bajo la dirección del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de EE. UU. han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para continuar debilitando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, publicó en su cuenta de X.

Estados Unidos sufrió el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional clave”, señaló CNN.

Trump señaló a periodistas al margen de la cumbre de la OTAN que Teherán se ha estado “comportando muy mal” con respecto a un memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, y se refirió a los recientes ataques con drones y misiles, así como a las “agresiones” contra barcos de Estados Unidos.

Estados Unidos podría reanudar un bloqueo naval contra Irán en el estrecho de Ormuz y posiblemente apoderarse de la isla de Kharg de Irán, indicó, citado por la agencia Xinhua.

Agregó que Estados Unidos ha perdido a 200 personas durante el más reciente conflicto en Medio Oriente. No obstante, el mandatario estadounidense sugirió que el equipo de negociación de Estados Unidos podría continuar sus esfuerzos.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que “si Irán dispara a los barcos, vamos a golpear más duro”.

Vance dijo que los iraníes no están respetando el memorándum de entendimiento y advirtió que Estados Unidos tiene derecho a “golpear más duro que nunca antes” si continúan disparando a los barcos.

“El acuerdo básico que hicimos fue que levantaríamos nuestro bloqueo si dejas de disparar a los barcos, pero si disparas a los barcos, vamos a contraatacar, y vamos a golpear más duro que nunca antes. Ese era el trato. Dijeron que dejarían de disparar a los barcos, ¿y qué sucedió hace 24 horas? Empezaron a disparar a los barcos de nuevo”, dijo en Milwaukee.

En respuesta a los comentarios de Trump, la televisión iraní Press TV, que citó a una fuente informada, informó hoy que Irán cerrará el estrecho de Ormuz y atacará el doble de objetivos ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos.

Irán no permitirá que se establezca ninguna nueva ruta fuera de sus propias disposiciones del estrecho de conformidad con un memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, informó, y agregó que Irán “no diferencia entre Estados Unidos y socios regionales”.