El petróleo sube y las bolsas sufren pérdidas tras los nuevos ataques de EEUU a Irán

Mientras bancos, compañías industriales y empresas ligadas al consumo sufrían importantes caídas, las grandes petroleras fueron prácticamente las únicas beneficiadas por el nuevo escenario, impulsadas por la subida del precio del crudo.

Más allá de las pérdidas bursátiles, los inversores comienzan a descontar un posible cambio de ciclo. Si la energía vuelve a encarecerse de forma prolongada, la inflación podría recuperar intensidad justo cuando muchos bancos centrales confiaban en consolidar su proceso de normalización monetaria.

El repunte de los precios del crudo obedeció al recrudecimiento de las tensiones entre EEUU e Irán, después de que este martes un proyectil de origen desconocido impactara contra un buque cisterna catarí que transitaba por el estrecho de Ormuz, tras lo que el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.

Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó el lanzamiento de “fuertes” ataques contra Irán en respuesta a las “agresiones” iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

Asimismo, los analistas recordaron que la intensificación de los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas brindaba un nuevo impulso a los mercados de destilados intermedios, ya que los daños estaban afectando las exportaciones de diésel, agravando el desequilibrio en el mercado de productos refinados en un momento en que aún se esperaba la normalización de los flujos procedentes de Oriente Próximo.

En cuanto al gas, los expertos advirtieron de que el mercado europeo continuaba mostrando escasez a medida que avanzaba la temporada de acumulación de reservas y las importaciones europeas de GNL habían disminuido ante la competencia de Asia en el mercado spot.

“La reciente escalada de tensiones solo aumenta la preocupación por la escasez a medida que Europa se acerca a la temporada de calefacción”, comentaron.