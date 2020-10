La máxima autoridad rusa afirmó que "el mundo no tendrá futuro si no hay algunas restricciones en la esfera de la carrera armamentista".

Sus declaraciones, realizadas en reunión del Club Internacional de Debates Valdái, no finalizaron en ese lapidario mensaje. Luego Putín se refirió a los tratados correspondientes abandonados por Washington en las últimas décadas.

Vladimir Putin.jpg

"Todo el mundo lo sabe muy bien. Salieron del Tratado sobre Misiles Antibalísticos; luego, del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio; luego, del Tratado de Cielos Abiertos: todavía no han salido, pero Estados Unidos anunció que había iniciado el procedimiento para retirarse de ese tratado", completó.

Cabe destacar que en cuanto a este último tratado, Putin advirtió que Moscú es posible que no cumpla con sus compromisos si Washington lo abandona.

En referencia al tratado START III y la chance de que este sea abandonado y el mundo se quede sin tratados que restrinjan la carrera armamentista, Putin calificó esta posibilidad como "inaceptable".

"Si nuestros socios deciden que no es necesario, bueno, que así sea, no podemos mantenerlos. Nuestra seguridad, la seguridad de Rusia, no sufrirá por esto, especialmente porque tenemos los sistemas de armas más modernos", dijo Putin, y precisó que no está en contra de la inclusión de China en el tratado, pero no quiere que la responsabilidad de esa inclusión recaiga sobre Moscú.