Automovilismo: un choque en cadena sacudió a la NASCAR

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2048514278513070269&partner=&hide_thread=false .@NASCARONFOX takes a closer look at the crash on Lap 115. pic.twitter.com/sh0twWljJl — NASCAR (@NASCAR) April 26, 2026

Tras el accidente, todos los pilotos implicados fueron trasladados al centro médico del circuito para ser evaluados. Según informaron las autoridades, ninguno sufrió lesiones de gravedad.

"Todos los pilotos implicados fueron examinados y recibieron el alta del centro médico del circuito", indicaron fuentes oficiales tras el incidente.