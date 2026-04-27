Automovilismo: un choque en cadena sacudió a la NASCAR

Un accidente múltiple en Talladega involucró a la mayoría de los pilotos durante la Jack Link's 500. Pese al impacto, todos fueron evaluados y dados de alta.
Un impactante choque múltiple sacudió este domingo la competencia de la NASCAR Cup Series en el circuito de Talladega, Alabama. El accidente ocurrió al comienzo de la segunda manga y dejó involucrada a casi toda la parrilla, en lo que ya es considerado uno de los incidentes más grandes en la historia reciente de la categoría.
El siniestro se produjo en plena velocidad, cuando varios vehículos perdieron el control y desencadenaron un efecto en cadena imposible de evitar para quienes venían detrás. En pocos segundos, la pista quedó bloqueada por autos dañados, humo y restos de carrocería.
Solo un reducido grupo de pilotos consiguió mantenerse al margen del choque, evitando el contacto en medio de la confusión. La magnitud del accidente obligó a una rápida intervención de los equipos de seguridad del circuito.
Las imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron, muestran la violencia del impacto y la dificultad de los corredores para reaccionar ante una situación que se desarrolló en cuestión de segundos.
Tras el accidente, todos los pilotos implicados fueron trasladados al centro médico del circuito para ser evaluados. Según informaron las autoridades, ninguno sufrió lesiones de gravedad.
"Todos los pilotos implicados fueron examinados y recibieron el alta del centro médico del circuito", indicaron fuentes oficiales tras el incidente.
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