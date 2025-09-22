El FMI destacó el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei

"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", publicó Georgieva en su cuenta de la red social X.

Este lunes por la mañana, Bessent manifestó que la “Argentina es un aliado estratégicamente importante para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para respaldar al país”. Fue enfático al señalar que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”.

Entre esas opciones, Bessent señaló la posibilidad de utilizar líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública denominada en dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. “Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970152664647532947?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970152664647532947%7Ctwgr%5E53c89fcb74a3349fe39189cec9017289692ca45e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Feconomia%2Fkristalina-georgieva-celebro-el-auxilio-crucial-del-tesoro-eeuu-la-argentina-n6193420&partner=&hide_thread=false We welcome @SecScottBessent’s statement of support for Argentina. This underscores the crucial role of partners in promoting strong policies for stabilization and growth for the benefit of the people of Argentina. https://t.co/sl5J2Ziijp — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 22, 2025

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Donald Trump y con el líder de La Libertad Avanza en Nueva York, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización. La cumbre bilateral se producirá a las 12.45 argentina, luego del discurso del dirigente republicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La semana pasada Bessent le trajo personalmente su apoyo a Milei. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dejó en claro su apoyo al gobierno de Javier Milei.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró las palabras del funcionario estadunidense: “¡Gracias, secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer que Argentina vuelva a ser grande!”.

El presidente también se pronunció: “Enorme agradecimiento a Scott Bessent y al presidente Donald Trump por su apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años decidió revertir un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de libertad debemos trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos”.