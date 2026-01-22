El chavismo liberó al yerno del líder de la oposición de Venezuela Edmundo González Urrutia

A Rafael Tudares lo detuvieron el 7 de enero de 2025, tres días antes de que Nicolás Maduro comience su tercer mandato consecutivo. Al mismo tiempo, habían arrestado al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

Embed Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada.



“Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, expresó su mujer en X. Y agregó: “Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho”.

Desde que Estados Unidos sacó a Maduro del poder, la presidenta provisoria, Delcy Rodríguez, comenzó a liberar paulatinamente a los presos políticos.

"Agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad y al Equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Panamá, que siempre hicieron seguimiento e incidencia en este caso, en el ámbito de sus competencias humanitarias".

Tudares es yerno de Edmundo González, que está exiliado en España. En 2024, González fue elegido como el único candidato de la oposición a la presidencia de Venezuela, para el partido Plataforma Unitaria Democrática.