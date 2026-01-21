Venezuela: liberaron a un empleado de la embajada argentina en Caracas

Se trata de Marino Antonio Mendoza, detenido en diciembre de 2024, según lo anunció la activista opositora Elisa Trotta en su cuenta personal de X.

“Marino fue secuestrado en diciembre de 2024 y permaneció 13 meses en cautiverio. Nos alegra profundamente esta noticia. Seguimos exigiendo la liberación de TODOS los presos políticos de la dictadura chavista”, afirmó Trotta, exrepresentante del líder opositor Juan Gaudió en la Argentina.

image

El Gobierno argentino cerró la embajada en Caracas en agosto de 2024 luego de que el gobierno venezolano intimara a los diplomáticos argentinos y de otros seis países a abandonar el país, en rechazo a sus “injerencistas acciones y declaraciones” sobre los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio de ese año.

Según informó Trotta, Mendoza se desempeñaba como conductor oficial de la sede diplomática argentina. Estaba recluido en El Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia del chavismo (Sebin) considerado el mayor centro de detención y tortura del país.

ONG venezolana pide publicación de lista de excarcelados

La ONG Provea llamó este miércoles a las autoridades de Venezuela a publicar la lista de los presos políticos excarcelados en el país, tras el ofrecimiento del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, de difundir los nombres de las personas que han sido liberadas desde diciembre del año pasado.

"Quienes están al frente de la conducción del país no pueden eludir su responsabilidad (...). Deben cumplir su obligación constitucional de informar responsable y oportunamente sobre la liberación de las personas detenidas por razones políticas", señaló Provea en X.

En ese sentido, dijo que las autoridades están obligadas a publicar "de manera clara y desagregada" los "nombres de las personas excarceladas", su centro de reclusión, las condiciones de salud, las causas penales y las condiciones procesales en las que se dio la liberación, así como el cuerpo policial y militar que los detuvo.

Tras el anuncio, "ha aumentado la angustia y la incertidumbre entre los familiares de los presos políticos, contribuyendo a la revictimización de los detenidos y prolongando la situación de trato cruel, inhumano y degradante a todo el núcleo familiar, producto de la ausencia de certezas sobre el futuro inmediato", añadió la ONG.