El ejército israelí asesina a un periodista palestino en Gaza

Testigos presenciales informaron que al-Madhoun murió mientras cubría los sucesos en el cruce de Zikim, al oeste de la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza.

El Sindicato de Periodistas Palestinos declaró en un comunicado que "atacar a periodistas es un crimen constante que intenta ocultar la verdad, pero no logrará quebrantar la determinación de los héroes de los medios palestinos que siguen cumpliendo su misión a pesar de todos los riesgos".

Con la muerte de al-Madhoun, el número de periodistas palestinos muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 asciende a 240, según el sindicato.

La última víctima había sido el 12 de agosto cuando fue asesinado el periodista Al Koumi .El Gobierno local no ofreció detalles sobre la muerte de Al Koumi, pero medios locales palestinos indicaron que murió en un bombardeo israelí sobre su barrio, Al Sabra, en la Ciudad de Gaza, de acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera.

En su comunicado, las autoridades de Gaza condenaron “enérgicamente” lo que calificaron como un ataque sistemático de la “ocupación israelí” contra periodistas palestinos, y responsabilizaron “plenamente” a Israel por el fallecimiento de Al Koumi, que trabajaba como editor de noticias y creador de contenido en distintas plataformas.

También urgieron a organismos internacionales de prensa, como la Federación Internacional de Periodistas y la Federación de Periodistas Árabes, a condenar estos crímenes.

Van 240 periodistas asesinados

Gran parte de estos profesionales han perdido la vida en ataques directos del Ejército israelí. El más grave por la cantidad de muertos fue el 11 de agosto, cuando un bombardeo mató a los reporteros Anas al Sharif -considerado el objetivo del ataque- y Mohammed Qreiqeh, además de a los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, todos de la cadena catarí Al Jazeera, así como al periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma digital Sahat.

Al Jazeera mantiene un despliegue de corresponsales en toda la Franja, fundamental para informar al mundo árabe sobre la ofensiva israelí en un territorio donde Israel impide el acceso de la prensa internacional.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), que ha calificado este conflicto como uno de los más mortíferos para la prensa en décadas, también contabiliza a los informadores fallecidos en Gaza, aunque ofrece una cifra más baja: 184 desde octubre de 2023.

En mayo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) que los periodistas palestinos sean reconocidos oficialmente como víctimas -y no solo como testigos- en la investigación por posibles crímenes de guerra.

“Ser reconocidos como víctimas es un primer paso hacia la justicia, la verdad y la reparación, así como esencial para proteger la libertad de prensa en zonas de conflicto”, afirmó la organización.

Cuando los ataques del Ejército van dirigidos específicamente contra periodistas gazatíes, Israel suele alegar la pertenencia de los fallecidos a las milicias en el enclave.

Sin embargo, preguntado en repetidas ocasiones por pruebas que vinculen a los comunicadores asesinados con grupos armados, el Ejército no ofrece pruebas verificables.