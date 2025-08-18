Previamente, el ataque fue denunciado por el jefe de la diplomacia húngara, Peter Szijjarto, quien denunció que "Ucrania ha vuelto a atacar el oleoducto que abastece a Hungría, interrumpiendo el suministro", y calificó de "indignante e inaceptable" la ofensiva contra la seguridad energética de su nación.

El Canciller señaló que el viceministro de Energía ruso, Pável Sorokin, le informó que los expertos están trabajando para restaurar la subestación eléctrica esencial para el funcionamiento del oleoducto, pero por ahora no pudieron precisar cuándo se reanudarán los suministros. Además, lanzó una advertencia a los líderes del gobierno ucraniano, subrayando que "la electricidad proveniente de Rusia juega un papel vital" en el funcionamiento de su país.

Embed Por segunda vez este año, el oleoducto ruso de Druzhba fue atacado, según fuentes proucranianas.

Anoche se atacó la estación de bombeo en la región de Briansk.https://t.co/T9pLSP61zs pic.twitter.com/Nc7HOQzoHU — Mustang Comunicación (@MustangComunica) August 13, 2025

Por su parte, la compañía petrolera húngara MOL comunicó que el suministro regional general de petróleo sigue garantizado tras el ataque. "La recuperación técnica está en marcha, tras lo cual se reanudarán los suministros de crudo", indicó la empresa.

Y el operador eslovaco de oleoductos, Transpetrol, confirmó la interrupción del suministro a través de la infraestructura de Druzhba. "Nuestra empresa desconoce el origen de la suspensión, que se encuentra fuera del territorio de la República Eslovaca. El transporte de petróleo a través del territorio eslovaco está garantizado y se lleva a cabo de acuerdo con el plan de bombeo", declaró la compañía.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, se mofó después del ataque de Kiev. "A Hungría se le ha dicho durante años que Moscú es un socio poco confiable. A pesar de esto, ha hecho todo lo posible por mantener su dependencia de Rusia", escribió en X. "Ahora pueden enviar sus quejas —y amenazas— a sus amigos en Moscú", añadió.

A su vez, Szijjarto respondió a las palabras de Sibiga, recordando quién es responsable del ataque. "El hecho es que Ucrania atacó el oleoducto que suministra petróleo a Hungría", fue su réplica en las redes sociales.

Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que Kiev no se detendrá ante nada en sus acciones, calificándolo de "monstruo inmoral y sanguinario". "En África ya cometieron atentados. En Oriente Medio dejaron su huella. Reclutaron a ciudadanos de Asia Central para el terrorismo. En Europa dominaron el mercado ilegal de armas. Con clientes occidentales perfeccionaron el tráfico de órganos. El régimen de Bánkovaya (la calle donde se ubica la Oficina del presidente Volodimir Zelenski) ahora no se detendrá ante nada", subrayó.