El nuevo asesor de seguridad del alcalde de Nueva York estuvo preso y es rapero

Robos a taxistas

Linen fue condenado en 1999 por dos asaltos a choferes de taxi cometidos en 1997 y 1998. En uno de los hechos, la víctima fue golpeada con una botella, mientras que en el otro fue asaltada a punta de pistola. Ambos conductores declararon en el juicio y lo identificaron como uno de los autores. Cumplió siete años de prisión, y su detención se produjo poco antes del lanzamiento de su primer disco.

Tras salir en libertad, dejó la música en segundo plano y se volcó al trabajo social. Fundó Until Freedom, una organización dedicada a denunciar la injusticia racial sistémica y a promover reformas en el sistema penal de los Estados Unidos. Desde allí impulsó campañas públicas, acciones comunitarias y propuestas de reinserción social.

La incorporación de Linen al equipo de transición se conoció a fines de noviembre y generó reacciones dispares. Organizaciones vinculadas a la seguridad ciudadana cuestionaron que una persona con antecedentes penales participe en el diseño de políticas en un área tan sensible. El colectivo Jews Fight Back, por ejemplo, calificó la decisión como “una locura”.

Desde el entorno de Mamdani defendieron el nombramiento y señalaron que el objetivo es sumar voces con experiencia directa en contextos de violencia urbana. Sostienen que su mirada permitirá pensar estrategias que combinen prevención, rehabilitación y participación comunitaria.